KTT ASEAN Summit 2023, Lima Siswa SMKN 3 Komodo Jadi Pelayan Tamu di Labuan Bajo Manggarai Barat

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Sebanyak 5 orang siswa-siswi SMKN 3 Komodo Labuan Bajo NTT, terpilih menjadi pelayan untuk menjamu tamu negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN Summit 2023, 9-11 Mei mendatang.

Kelima siswa itu yakni Petrus Man, Fidelis Ragung, Albertus Suhardi, Rosiana Ajeng Tari, dan Voyensiana Primita Adur. Kelimanya merupakan siswa kelas XI pogram studi (Prodi) Wisata Bahari dan Ekowisata SMKN 3 Komodo.

Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Komodo, Hortensia Herima mengatakan, kelima siswa itu diketahui baru saja menyelesaikan program on the job training di Sudamala Resort Komodo.

Kelimanya kembali diminta untuk menjadi tenaga harian atau Daily Worker selama Asean Summit berlangsung.

"Nanti mereka akan melayani tamu peserta KTT Asean di bagian food and beverage. Tentu ini menjadi kebanggaan luar biasa bagi kami," ungkap Hortensia, Selasa 18 April 2023 malam.

Hortensia mengungkapkan, kelima siswa itu sebenarnya tidak memiliki basic tata boga, namun atas kegigihan dan niat belajar selama masa praktek 6 bulan, mereka tunjukkan bahwa mereka mampu dan bisa bekerja dengan baik.

"Secara teori kita ajarkan di sekolah Tetapi secara prakteknya betul-betul baru didapatkan selama mereka di dunia industri menjalankan praktek. Artinya anak-anak semangat belajar walaupun itu bukan jurusan mereka yang utama. Dan menurut penilaian hotel anak-anak ini sudah bisa," ujarnya.

Hortensia pun menyampaikan terima kasih kepada pihak Sudamala Resort Komodo yang telah mempercayakan siswa-siswi SMKN 3 Komodo terlibat langsung menyukseskan KTT Asean Summit di Labuan Bajo.

"Ini akan menjadi pengalaman berharga buat kelima siswa kami," ucapnya.

Hal lain yang membanggakan, lanjut dia, sebanyak 14 siswa SMKN 3 Komodo juga dipercayakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTT sebagai penyambut tamu 11 kepala negara peserta KTT ASEAN Summit di Bandara Komodo, dengan Tarian Tiba Meka.

Tarian Tiba Meka sendiri merupakan bagian dari tradisi penyambutan tamu di wilayah Manggarai. Tradisi ini diwariskan para leluhur orang Manggarai sebagai bentuk penghormatatan kepada tamu-tamu penting.

"Nanti ada 14 siswa, mereka dibagi dalam 2 kelompok, mereka nanti menari sambut langsung 11 kepala negara di depan pesawat, salah satu tarian yang dibawakan Tarian Tiba Meka," ucapnya.

Siswa SMKN 3 Komodo juga dipercaya membawakan beberapa mata acara dalam side event Asean Summit pada 4-7 Mei di Kawasan Waterfront Marina Labuan Bajo. "Kita diminta bawa tarian tradisional, tarian nusantara, lagu medley nusantara dan stand up comedy. Untuk stand up comedy kami bekerja sama dengan Stan Up Indo Labuan Bajo," pungkasnya.(*)

