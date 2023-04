Financial Independence Wanita Zaman Now

Financial Independence Wanita Jaman Now

Oleh Dewi Leba, SH. M.IKom

POS-KUPANG.COM- Selamat Hari Kartini, nona-nona.

Masih ingatkan perjuangan Pahlawan wanita hebat kita sosok Raden Ajeng Kartini yang menginisiasi Emansipasi Wanita di Indonesia.

Berkat Kartini, perempuan bukan lagi sosok yang hanya berdiam di rumah, mengurus suami dan anak. Perempuan Indonesia diberi ruang untuk bisa menjadi apa pun dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kartini adalah pejuang emansipasi kaum perempuan.

Jasanya membuat para perempuan Indonesia kini bisa mengejar pendidikan setinggi-tingginya, berpartisipasi dalam kursi pemerintahan atau bekerja dengan profesi tinggi dan kedudukannya setara dengan laki-laki dan sejak saat itu hingga hari ini wanita Indonesia mulai memiliki kesempatan untuk mengajar Pendidikan dan cita-citanya.

Hingga jaman sekarang sudah banyak sekali kita bertemu wanita kuat, yang memiliki power untuk berkiprah meniti karir maupun sebagai ibu rumah tangga.

Tapi, bagamana soal financial, seberapa mampukah wanita menafkahi diri sendiri atau bahasa kerenya apa sih defenisi financial Independence bagi wanita jaman now ..??

Dikutip dari Badan Pusat Satistik (BPS) mencatat, persentase perempuan yang menjadi tenaga kerja profesional telah mencapai 49,99 persen pada 2022. Nilai tersebut naik 2,52 persen poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 48,76 persen . Melihat trennya, persentase perempuan yang menjadi tenaga kerja profesional terus meningkat dalam 10 tahun terakhir.

Maka, tidak heran jika kini semakin banyak wanita Indonesia yang sudah memiliki kemampuan untuk mengejar kemerdekaan finansial baik sebagai wanita single maupun seorang ibu rumah tangga.

Akan tetapi, tentu saja ada perbedaan mengenai financial independence itu sendiri.

Financial independence wanita jaman now versi saya adalah kemampuan wanita bisa berdiri di kakinya sendiri, dalam hal mencari nafkah dan bertanggung jawab atas kebutuhan bagi dirinya sendiri juga orang sekitarnya.

Bertanggung jawab yang dimaksudkan ialah mampu berdiri dan bertahan hidup dengan jerih payahnya, mampu mengelola segala pendapatan dan segala pengeluaran dengan bijak.

Selain itu selalu merasa bersyukur dan cukup dengan financial yang didapati seberapa besar nominal rupiah yang diperoleh.