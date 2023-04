Shandy Aulia Gugat Cerai David Herbowo, Unggahan Shandy Aulia 2 Tahun Lalu Disorot

POS KUPANG.COM -- Shandy Aulia tetiba saja menggugat cerai sang suami David Herbowo.

Gugatan sang bintang film dan model itu memngingatkan pada natizen mengenai unggahan dua tahun lalu

Namun sejauh ini, Shandy Aulia meminta publik untuk tidak perlu banyak tahu tentang kasus yang dihadapinya lantaran hal itu masuk dalam rana privasinya

Dia Shandy Aulia menghebohkan publik setelah menggugat cerai sang suami.

Namun rupanya keretakan rumah tangga Shandy Aulia dan David Herbowo sudah tercium sejak tahun 2021 lalu.

Dua tahun lalu, isu cerai sempat mewarnai pernikahan Shandy Aulia dan suami.

Hal ini bermula setelah ia mengubah nama akun instragramnya dengan menghapus nama sang suami.

Selain itu, sang aktris juga mengunggah foto berdua dengan sang anak.

Menariknya, caption yang ditulis Shandy seolah menjadi isyarat keretakan rumah tangganya.

Tak sedikit netizen yang berspekulasi dan mengaitkan curhatan ibu satu anak itu dengan hubungan rumah tangganya.

"Just two of us. Memang kita tidak tahu bagaimana akhir dari musim ini atau bagaimanakah musim yang baru itu akan datang," tulis Shandy di akun @shandyaulia.

"Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri," lanjutnya.

Bahkan ketika sedang mengadakan live Instagram untuk mempromosikan pakaian, beberapa netizen terlihat bertanya tentang kebenaran rumor tak sedap itu.

Akhirnya melalui Instagram Story-nya, Shandy angkat bicara terkait rumor yang beredar.