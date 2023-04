Krisdayanti Puji Rinni Wulandari Usai Lahirkan Anak Kedua, Gemmi Ameena : Mama Muda yang Kuat

POS-KUPANG.COM - Artis cantik sekaligus Anggota DPR RI, Krisdayanti memberikan ucapan selamat pada Rinni Wulandari yang baru saja melahirkan anak keduanya dengan Jevin Julian.

Gemmi Ameena Hanna Nur Atta pun memuji Rinni Wulandari sebagai mama muda yang kuat.

Ucapan Krisdayanti tersebut meramaikan unggahan Rinni Wulandari yang mengabarkan kabar gembira di akun instagramnya.

"Welcome to the world “Clef Kiora Julian” we love you so much!," tulis Rinni Wulandari, dikutip Warta Kota, Senin petang.

Sontak bunda Aurel Hermansyah pun langsung mengucapkan selamat dan memuji Rinni Wulandari.

"Selamat ya sayang, hemat mama muda yang kuat," tulis komentar dari Krisdayanti.

Ya kini Rinni Wulandari dan Jevin Julian tengah berbahagia dengan kelahiran buah hati kedua mereka.

Kelahiran anak kedua mereka disambut gembira dan menjadi perhatian rekan dan keluarga, termasuk rekan-rekan artis.

Banyak orang yang memberikan ucapan pada Rinni Wulandari dan Jevin Julian.

Selain Krisdayanti, Sivia Azizah juga memberika ucapan atas kelahiran anak kedua Rinni Wulandari.

"Aaaaaa temennya alibebi. Selamat kak Rinni," tulis komentar Sivi Azizah.

Segala ucapan dan doa pun dibalas Rinni Wulandari.

Dirinya menyampaikan terima kasih atas ucapan dan doa yang telah diberikan.

Rinni Wulandari mengunggah foto keluarga, terlihat dirinya yang masih terbaring di ranjang rumah sakit. Sementara Jevin Julian menggendong anak keduanya.