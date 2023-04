Krisdayanti Bakal Konser di Singapura Bareng Erwin Gutawa, Natizen Harap Sang Diva Show di Jakarta

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti mampu membagikan waktu dirinya sebagai politisi dan Anggota DPR RI dengan profesi aslinya sebagai penyanyi , apalalagi kini sudah menyandang status diva indonesia

Sebagai Anggota DPR RI , Krisayanti tetap rajin menjalankan semua tugas yang menjadi agende DPR RI meski sampai ke laur negeri dan terus memperhatikan dapilnya di wilayah Malang Raya

Sementara sebagai penyanyi, istri Raul Lemos tu masih saja mengisi acara nyanyi dan undangan tampil di beberapa daerah

Bahkan kini, ibunda Aurel Hermansyah , Mora lemos , Azriel Hermansyah dan Kellen Lemos serta Gemmi atau nenek Ameena Hanna Nur Atta itu akan tanpil dalam sebua konser bersama kompooser indonesia, Erwin Gutawa di negara Singapura

Rencannya , mantan istri Anang Hermansyah itu akan tampil di Singapura tanggal 24 Mei 2023 nanti

Flayer rencana penampilan Krisdayanti itu sudah dibagikan oleh ibu empat anak itu di akun instagramnya @krisdayantilemos

Natizen ikut bangga dengan penampilan Krisdayanrti di luar negeri nanti , namun para penggemar Krisdayanti juga berharapo Krisdayanti tampil live di Indonesia yaitu di Jakarta

@vivi.vilan *** Sukses lagu2nya KD. Sucses always. GBU.

@megaselvia_kamandanu *** Wow... Sukses Yanti sayang

@aurashai *** Finally!!!!! Afterrrrrrr soooo many years!!!!!

@mymykeidi *** wowowowowowwowowo legend ft legenddd

@diyen168 *** Congratulations Mimi for to your impeccable Concert You are truly Asian Diva and this world Diva

@munna2311_ *** Sukses Mba @krisdayantilemos

@sabarudinzein *** Wow , cant wait