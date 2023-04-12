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Promo Alfamart Terbaru JSM Ramadhan 12-16 April Harga Makin Murah Syrup Biscuit 8 Merk Minyak Goreng

Promo Alfamart Terbaru Promo Jumat Sabtu Minggu JSM Ramadhan 12-16 April Harga Makin Murah Syrup Biscuit 8 Merk Minyak Goreng

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
zoom-inlihat foto Promo Alfamart Terbaru JSM Ramadhan 12-16 April Harga Makin Murah Syrup Biscuit 8 Merk Minyak Goreng
Instagram @alfamart
PROMO ALFAMART - Promo Alfamart Terbaru JSM Ramadhan 12-16 April Harga Makin Murah Syrup Biscuit 8 Merk Minyak Goreng 

POS-KUPANG.COM - Inilah Promo Alfamart terbaru mulai hari ini 12 - 16 April 2023 dengan nama Promo Jumat Sabtu Minggu ( JSM ) Spesial Berkah Ramadhan.

Dalam Promo Alfamart Promo JSM Spesial Berkah Ramadhan, ada banyak produk yang masuk dalam promo ini

Ada Promo Alfamart untuk Minyak goreng ada 8 merek Minyak goreng murah dan lebih murah lagi jika pembayaran menggunakan Ovo atau GoPay

Selain Minyak goreng, Promo Alfamart juga ada ada produk sirup, biscuit dan wafer, minuman dalam kemasan, hingga sarung atlas.

Selain itu ada kebutuhan lainnya sepert popok bayi, pasta gigi, sikat gigi, sabun cuci piring, sampo dan lainnya.

Untuk selengkapnya simak Promo Alfamart terbaru dibawah ini :

Camar Minyak goreng pouch 2L Rp 33.900, pakai Ovo Rp31.900, pakai GoPay extra potongan Rp 1.500

Sovia Minyak goreng pouch 2L Rp 34.900, pakai Ovo Rp32.900, pakai GoPay extra potongan Rp 1.500

Fortune Minyak goreng pouch 2L Rp 35.500, pakai Ovo Rp33.500, pakai GoPay extra potongan Rp 1.500

Sania Minyak goreng pouch 2L Rp 35.700, pakai Ovo Rp33.700, pakai GoPay extra potongan Rp 1.500

Tropical Minyak goreng pouch 2L Rp 35.900, pakai Ovo Rp33.900, pakai GoPay extra potongan Rp 1.500

Bimoli Minyak goreng pouch 2L Rp 36.500, pakai Ovo Rp34.500, pakai GoPay extra potongan Rp 1.500

Sunco Minyak goreng pouch 2L Rp 37.900, pakai Ovo Rp35.900, pakai GoPay extra potongan Rp 1.500

Barco Minyak goreng pouch 1L Rp 24.900, pakai Ovo Rp23.900

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Sumber: Pos Kupang
Tags
Promo Alfamart
Promo Jumat Sabtu Minggu
Minyak goreng
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