Jadwal Tinju Dunia, Rene Santiago vs Carlos Ortega Siap Bertarung Habis-Habisan

POS-KUPANG.COM- Jadwal Tinju dunia, duel antara Rene Santiago vs Carlos Ortega direncanakan bertarung habis-habisan dalam siaran langsung acara utama dari Coliseo de Combates di Panama City, Panama pada hari Jumat, 14 April 2023 mendatang.

Kontes ini menampilkan pemegang gelar kelas terbang junior WBO Latino Puerto Rico melawan pahlawan tuan rumah. Pertarungan dijadwalkan untuk 10 ronde.

Santiago (10-3, 7 KO) adalah penantang berusia 31 tahun yang memulai debutnya sebagai profesional pada tahun 2014.

Ia merebut gelar regional pertamanya pada Januari 2020 dengan kemenangan mutlak atas rekan senegaranya Israel Vazquez.

Setelah absen hampir dua tahun, ia mengalahkan Jose Calderon melalui TKO putaran kedua dan menderita kekalahan profesional ketiganya melalui keputusan bulat melawan Yudel Reyes pada April 2022.

Santiago meraih kemenangan DQ yang kontroversial atas penantang tak terkalahkan Gerardo Zapata Desember lalu.

Ortega (15-6-3, 6 KO), yang julukannya berarti "Laba-Laba Kecil", adalah pemain profesional selama 14 tahun. Dia menghentikan Victor Berrio di putaran kedua pertarungan Mei 2022 mereka.

Cara menonton Rene Santiago vs Carlos Ortega

Penggemar tinju dapat menonton siaran langsung Rene Santiago vs Carlos Ortega di ESPN+ di Amerika Serikat. Tanggalnya adalah Jumat, 14 April. Waktu mulai dijadwalkan pukul 9 malam ET / 6 sore PT.

Penggemar juga dapat terhubung melalui VPN, seperti ExpressVPN, dan streaming langsung Santiago vs Ortega dari mana saja.

Di antara laga undercard Santiago vs Ortega, Derrieck Cuevas (24-1-1, 16 KO), petarung kebanggaan Guaynabo, Puerto Rico, mempertahankan gelar kelas menengah junior WBA Fedecentro dalam pertarungan 10 ronde melawan Damian Rodriguez dari Kuba (13-1 , 7 KO).

Cuevas yang berusia 28 tahun mendapatkan TKO pada putaran kedua melawan Esneiker Correa Desember lalu, sementara Rodriguez kembali dari absen selama tiga tahun lebih.

Selain itu, dalam pertarungan kelas berat ringan Amerika Tengah, Yunior “Bronco Man” Menendez dari Panama (6-0, 5 KO) dan Juan Carlos Chavarria dari Kosta Rika (6-1, 6 KO) beradu dalam pertarungan delapan ronde untuk posisi kosong. Judul Fecarbox WBC.

Selain itu, petinju kelas menengah super asal Puerto Rico Luis J Rodriguez Fernandez (11-0, 11 KO) akan mencetak 12 pukulan dari 12 lawan Roger Guerrero dari Ekuador (17-3-1, 10 KO) dalam 10 ronde.

Partai yang akan bertarung pada 14 April 2023 :

Rene Santiago vs. Carlos Ortega, 10 ronde, kelas terbang junior – gelar kelas terbang junior WBO Latino Santiago Derrieck Cuevas vs. Damian Rodriguez, 10 ronde, kelas menengah junior – gelar kelas menengah junior WBA Fedecentro Cuevas Yunior Menendez vs. Juan Carlos Chavarria, 8 ronde, kelas berat ringan – gelar kelas berat ringan WBC Fecarbox kosong Luis J Rodriguez Fernandez vs. Roger Guerrero, 10 ronde, kelas menengah super.(*)

