Program Orang Tua Asuh di Kabupaten Kupang Tuai Pujian Gubernur NTT

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat menilai gerakan orangtua asuh yang ditetapkan Pemkab Kupang denga.n melibatkan Pimpinan OPD, Forkopimda, Perbankan, Instansi Vertikal, LSM/NGO merupakan langkah nyata menurunkan angka stunting di Kabupaten Kupang.

Apresiasi tersebut dia berikan saat kunjungan kerja di Kabupaten Kupang tepatnya di SMKN 1 di Desa Pathau Kecamatan Amabi Oefeto Timur (AOT), Senin 10 April 2023.

Dia mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Kupang berhasil menekan angka stunting dari 19 persen lebih menjadi 16,18 % atau berkyrang 4 % di bulan timbang Februari lalu.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut Gubernur NTT disambut oleh Bupati Kupang Korinus Masneno, Wakil Bupati Jerry Manafe, bersama tokoh masyarakat Kecamatan AOT.

Sementara Bupati Kupang Korinus Masneno menjelaska sesuai data hasil timbang bulan Feb 2023 ini, jumlah balita stunting di Kabupaten Kupang sebanyak 4.899 anak dari total balita sasaran sebanyak 30.271 anak dengan pravelensi 16,18 % .

Upaya kolaboratif dikerjakan sungguh-sungguh agar angka stunting bisa turun termasuk didalamnya membuat gerakan orangtua asuh bagi balita stunting di Kabupaten Kupang.

Hal ini penting jelasnya guna menekan angka stunting semakin rendah dan tepat sasaran.

"Kita lakukan pendataan by name by address sehingga tepat sasaran dan orang tua asuh memberikan dukungan langsung di keluarga sasaran," ungkapnya.(ary)

