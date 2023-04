Video Viral TikTok, Maharaja Hotel Resto, di Bojonegero, Jawa Timur You Can All Eat

POS-KUPANG.COM - Inilah tayangan info berdurasi singkat di Video Viral TikTok, ada promo makanan selama Ramadan 2023.

Ada live coocking oleh koki, tinggal pesan makanan yang anda mau.

Dessert station, ada kue kue cantik dan enak ini. Bisa coba puding, jangan lupa ada bubur madura, aneka buah buah.

Tersedia jamu hingga es cream.

Juga bisa masak di tempat, ada sushi, juga ada masakan berkuah, you can all eat.

ada tomyam dan rasanya segar tidak terlalu asam. Harga mulai dari Rp 88.00, tersedia aneka makanan dan masakan.

Video Viral TikTok, Maharaja Hotel Resto, di Bojonegoro, Jawa Timur You Can All Eat. (penulis Ferry Ndoen).

Baca juga: Video Viral TikTok, Jelajah Rasa Jelajah Ramadan Sama Sama di Bonegoro, Jawa Timur, Eastern Hotel

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS