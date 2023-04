Video Viral TikTok, Jelajah Rasa Jelajah Ramadan Sama Sama di Bonegoro, Jawa Timur, Eastern Hotel

POS-KUPANG.COM - Tayangan Video Viral TikTok berdurasi singkat tentang susana jelajah rasa jelajah ramadan sama sama di Bojonegoro, Jawa Timur

Jalan jalan beli buncis dan wortelyuk mampir ke Eastern Hotel, lokasinya strategis di Jalan Veteran, epan RSUD Nojonegoro, Jawa Timur.

Pastikan wisatawan sudah lakukan reservasi di Hotel Eastern, nikmati sa erbuka pusa di Resto Eastern.

Nikmati All You Can Eat di Hotel Eastern di Bojonegoro.

Ada nasio goreng, bihun goreng baskon, nasi putih, ayam lengkuas dengan aneka sambal,

Ada aneka minuman yang fresh dan aneka rasa, kamu bisa mabil sesukamu dan semaumu.

Ada kurma, ada es cendo untuk desert, aneka kola pisang, straberry, .

Ada soto lamongan , kebab, aneka kerupuk, aneka bebakaran. Harga makan untuk orang dewasa cuma Rp. 135.000, dan aneka makanan Rp 65.000.

Video Viral TikTok, Jelajah Rasa Jelajah Ramadan Sama Sama di Bonegoro, Jawa Timur. (penulis Ferry Ndoen).

