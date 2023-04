Jadwal Tinju Dunia, Gervonta Davis vs Ryan Garcia 22 April 2023, Tersedia Link Live Streaming

GARCIA VS DAVIS - Jadwal Tinju dunia Gervonta Davis vs Ryan Garcia pada 22 April 2023, juga tersedia link live streaming. Foto Ryan Garcia (kanan) dan Gervonta Davis.

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju dunia Gervonta Davis vs Ryan Garcia pada 22 April 2023, juga tersedia link live streaming.

Duel Tinju dunia antara Gervonta Davis kontra Ryan Garcia akan berlangsung di Las Vegas.

Pertarungan yang berlangsung 12 ronde itu dapat ditonton melalui layanan link live streaming DAZN dan live streaming Showtime secara Pay Per View.

Duel Tinju dunia Gervonta Davis kontra Ryan Garcia untuk mencari status tak terkalahkan. Sebab, Ryan Garcia dan Gervonta Davis sama-sama belum terkalahkan.

Para pecinta Tinju dunia mempunyai antusiasme yang sangat tinggi menyambut duel kedua petinju ini.

Pasalnya kedua petinju memang telah bersiteru sejak lama.

Selain itu Tank dan Ryan Garcia sama-sama belum terkalakan, Tank julukan Gervonta Davis juga dikenal dengan pemukul keras, sementara Ryan Garcia dengan kecepatan tangannya.

Hal ini pun membuat harga yang dipasang untuk bisa menonton duel ini cukup mahal.

Bahkan, biaya yang harus dikeluarkan untuk menyaksikan Tinju dunia ini masuk jajaran termahal.

Adapun biaya bayar-per-tayang (PPV) ditetapkan pada 84,99 dolar atau jika dikalkulasikan ke mata uang Indonesia hampir Rp 1,3 juta.

Tale of The Ryan Garcia vs Gervonta Davis

Ryan Garcia (23-0, 19 KO)

Alias: 'King Ry'

Hometown: Los Angeles, California, USA