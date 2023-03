Light Up The Dream: Donasi Pegawai PLN NTT Hadirkan Listrik Bagi 236 Keluarga NTT

POS-KUPANG.COM/HO-ISTIMEWA

PLN NTT hadir mewujudkan mimpi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan sambungan listrik gratis melalui Program Light Up The Dream (LUTD). Light Up The Dream adalah program bantuan penyambungan listrik dari donasi yang dilakukan oleh pegawai PLN dengan tujuan untuk meringankan beban 236 KK kurang mampu dalam mendapatkan listrik yang tersebar di Nusa Tenggara Timur.