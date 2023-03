Jadwal Tinju Dunia, Setelah Diusir Gervonta Davis Bertemu Floyd Mayweather di Las Vegas

POS-KUPANG.COM – Jadwal Tinju dunia, setelah diusir dari sasana Floy Mayweather Jr, Gervonta Davis bertemu Floyd Mayweather di Las Vegas.

Hubungan antara Gervonta Davis bertemu Floyd Mayweather memburuk sepekan belakangan ini.

Itu terlihat saat bertatap muka di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Sabtu (25/3/2023).

Saat itu, keduanya sama-sama datang untuk menyaksikan pertarungan David Benavidez vs Caleb Plant.

Kedua figur itu, yang satu petinju legendaris dan satunya lagi tengah mengejar eksistensi diri, bertemu dan bertukar kata. Namun, tidak dijelaskan apa isi pembicaraan mereka.

Dikutip dari sportanews.com, Hubungan keduanya memanas pasca ‘Tank’ mengunggah cuitannya terkait Floyd Mayweather Jr dan CEO Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe.

Sebelumnya, Gervonta Davis lama berada dalam ketiak Floyd Mayweather Jr. Namun begitu namanya kian besar, Gervonta Davis berpisah.

Bulan Desember 2022, petarung asal Baltimore itu mengatakan bahwa ia sudah lepas kontrak dari Floyd Mayweather Jr yang juga membimbingnya secara teknis.

Saat itu, perpisahan itu bukan didasarkan suka tak suka, tapi murni karena Gervonta Davis ingin mencari tantangan baru.

Setelah itu, tanpa Floyd Mayweather Jr, ia pun teken kontrak pertarungan melawan Ryan Garcia pada 22 April.

Ini duel besar antara 2 petinju muda, ambisius, dan belum terkalahkan. Duel ini bisa jadi yang terbesar sepanjang 2023, terutama dari sisi revenue.

Anehnya, meski statusnya lepas kontrak dari Mayweather Promotions, Gervonta Davis nampak didampingi Leonard Ellerbe dalam konferensi pers pertarungan.

Ellerbe tentu bicara soal pertarungan itu di depan para wartawan.

Tapi, sebelum ada penjelasan soal kehadiran Ellerbe, Gervonta Davis mengunggah cuitan “Floyd’s petty ass said I couldn’t use his gym anymore.”