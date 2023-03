Jadwal Tinju dunia, duel Ryan Garcia vs Gervonta Davis, siapa yang rekornya akan rusak?

GARCIA VS DAVIS - Jadwal Tinju dunia, ini tarif menonton duel Ryan Garcia vs Gervonta Davis di Las Vegas, 22 April 2023, siapa yang rekornya akan rusak?

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju dunia, ini tarif menonton duel Ryan Garcia vs Gervonta Davis di Las Vegas, 22 April 2023.

Duel Tinju dunia Ryan Garcia kontra Gervonta Davis memang punya banyak daya tarik. Itu jugalah yang menjadi penyebab tarif menonton pertandingan kedua petinju menjadi mahal.

Ada anggapan, harga menunjukkan kualitas. Kira-kira begitulah yang berkaitan dengan banderol pertarungan Ryan Garcia vs Gervonta Davis.

Salah satu faktor yang membuat pertarungan Tinju dunia Ryan Garcia vs Gervonta Davis memiliki banyak daya tarik, karena keduanya sama-sama belum terkalahkan.

Dan, karena itu pertarungan ini akan menentukan siapa yang rekornya akan rusak. Gervonta Davis mengantongi rekor 28-0-0, 26 KO, Ryan Garcia 23-0-0, 19 KO.

Keduanya sama-sama belia. Gervonta Davis 28 tahun, Ryan Garcia 24 tahun. Sama-sama punya banyak penggemar.

Duel di kelas catchweight 136 pound (61,7kg) ini akan disiarkan Showtime yang berafiliasi dengan Premier Boxing Champions.

Tapi, Golden Boy Promotions juga kebagian jatah siaran melalui Pay Per View di jaringan DAZN.

Baca juga: Jadwal Tinju Dunia, Ramirez Ingin Duel Lawan Prograis Rebut Gelar Kelas Ringan Super WBC

Nah, harganya kira-kira melihat bobot persaingan kedua petinju.

Menurut wartawan Dan Rafael, sebagaimana dikutip sportanews.com, untuk bisa menonton per tayang, pelanggan harus merogoh kocek hampir 85 dolar AS atau tempatnya 84,99 dolar AS atau sekitar Rp 1,284 juta.

Ini untuk penonton di AS. Belum ditetapkan untuk penonton di Inggris.

Untuk pelanggan bulan, ada kemungkinan mendapat potongan. Tapi, besarannya belum diketahui.

Partai Ryan Garcia vs Gervonta Davis ini akan diramaikan juga dengan kehadiran William Zepeda, Jaron Ennis, dan mantan juara kelas berat Charles Martin.

Angka 84.99 dolar AS ini lebih mahal 10 dolar AS dibandingkan pentas Gervonta Davis vs Luis Garcia yang dibanderol Showtime 74,99 dolar AS untuk penonton AS.

Baca juga: Jadwal Tinju Dunia, Conor Benn dan Chris Eubank Jr Sepakat Bertarung 3 Juni 2023 di Abu Dhabi