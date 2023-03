Video Viral TikTok, Bakmie Paling Enak di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Ini Harganya

POS-KUPANG.COM - Inilah rekomendasi di Video Viral TikTok berdurasi singkat makan bakmie paling enak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Modelnya seperti kayya kopitiam. Kalo ke Kota Bandung harus mampir di bakmie ini seperti di Video Viral TikTok

Lumpia udang harga Rp 18.000 juga ada siomay udang seperti dalam tayangan di Video Viral TikTok.

Komentar warga net:

Saran yaa kalo ke sini pagian karena gara2 tiktok ini jadi rameee, klo sore menu enaknya uda abis.

Orang di Kota Bandung tapi baru tau tempatnya dari kakak

Enak banget bisa makan kayya terus haha aduh aku kepikiran sampean.

Tapi jangan dateng pagi2, aku dateng pagi belom ada makanan sama sekali.. padhal niatnya mau brunch gitu

Kak harus coba sebrang kayya ada unkle eatery, ayam goreng kangkungnya terbaik se Kota Bandung raya

Thanks for visiting Kayya Kopitiam! Let us know kalau mampir lagi ke Kota Bandung yaa kak.

Di Kota Bandung kenapa banyak makanan enak sih

Serius gue orang Kota Bandung ggak pernah tau ad atempat ini.

Aku sering lewat aja kayanya aku harus masuk deh.

Apa jangan jangan gue warga Kota Bandung gadungan?

Been there, nunggu es teh tawar aja sampe sejam kemudian saya minta refund aja. Lol (penulis Ferry Ndoen)