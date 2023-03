Krisdayanti Rayakan Ulang Tahun Perkawainan, Ciuman Mimi dan Raul Disorot Dilihat Kellen, Amora Malu

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti baru saja merampungkan perjalanan tugasnya sebagai delegasi DPR RI dalam kunjungan ke beberapa negara di Asia

Dia Krisdayanti yang juga istri Raul Lemos itu buru-buruh pulang untuk merayakan ulang tahun perkawinan ke 23 dengan Raul Lemos

Keduanya menikah pada 20 April 2011 lalu di Jakarta. Kini, Krisdayanti dan Raul Lemos sudah punya dua anak, Amora Lemos dan Kellen Lemos

Perayaan ulang tahun dilakukan sederhana di kediaman Krisdayanti yang juga dihadiri ibu kandung Sang Diva , Rachma Widadiningsih

Momen kebahagiaan keluarga itu dibagikan Krisdayanti yang juga Anggota DPR RI itu di akun instagramnya , @krisdayantilemos

Dalam unggahannya , Krisdayanti menerangkan foto dalam caption *** After long flight from China to jakarta ,with 9hrs transits to reached home on time .

Thanks amor ,happy wedding anniversary.

ULTAH PERKAWINAN -- Krisdayanti dan Raul Lemos rayakan ulang tahun perkawinan , ciuman bibir Gemmi Ameena dengan Raul Lemos disorot (Instagram)

Namun natizen malah menyoroti aksi cium bibir Krisdayanti dan Raul Lemos

Menurut Natizen itu, ciuman itu tak layak dilakukan di depan dan disaksikan anak-anak, namun ada juga natizen yang malah menyebut hal itu bagus bagi anak-anak yang melihat kemesraan ayah dan ibu mereka

@yunishara36 *** Bahagia lahir Bathin Dunia dampe akherat Yanti & @raullemos06

@intanlangngi *** Kellen e. Pu ganteng

@hildaf_ff *** Salfok ekspresi amora di slide 3

@rumagiahasnah *** Ciuman bibir Anaknya Lagi Liat... contoh Yg Bagus Bangett buat anaknya

@gmayafirantynoor *** Happy wedding Anniversary dear Yanti @krisdayantilemos semua selalu menjadi keluarga yg SAMAWA,bahagia dunia akhirat dan selalu dalam lindungan ALLAH SWT,Aamiin YRA

@heidysunan *** Happy Wedding Anniversary Mimi dan Pak Raul, Happily ever after