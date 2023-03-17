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Promo Minyak Goreng Hari Ini 17 Maret 2023, Harga Migor di Alfamart, Indomaret, Hypermart Transmart
Harga Migor di Alfamart, Indomaret, Hypermart Transmart, Promo Minyak Goreng Hari Ini 17 Maret 2023,
Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM - Bagi yang mencari Minyak goreng dengan harga yang murah di hari ini Jumat 17 Maret 2023, simak promo Minyak goreng di 4 tempat ini yakni Promo Transmart Carrefour, Hypermart, Indomaret dan Alfamart.
Dalam Promo Minyak goreng murah ini, bagi yang ingin mendapatka harga extra diskon bisa membayar dengan menggunakan Ovo / Gopay atau kartu Debit/kartu kredit.
Selengkapnya simak Promo Minyak goreng murah dibawah ini :
1. Promo Alfamart Minyak goreng murah
Camar minyak goreng pouch 2 liter Rp 32.500, bayar pakai OVO Rp 30.500
Sania minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.700, bayar pakai OVO Rp 33.700
Tropical minyak goreng botol/ pouch 2 liter Rp 35.900, bayar pakai OVO Rp 33.900
Bimoli minyak goreng pouch 2 liter Rp 37.500, bayar pakai OVO Rp 35.500
Sunco minyak goreng pouch 2 liter Rp 38.300, bayar pakai OVO Rp 36.300
Fortune minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.500, bayar pakai OVO Rp 33.500
Barco minyak goreng pouch 1 liter Rp 25.900
2. Promo Indomaret Minyak goreng murah
Sania Minyak goreng 2L pch Rp 35.700
Tropical Minyak goreng 2L pch Rp 35.900