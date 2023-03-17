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Promo Minyak Goreng Hari Ini 17 Maret 2023, Harga Migor di Alfamart, Indomaret, Hypermart Transmart

Harga Migor di Alfamart, Indomaret, Hypermart Transmart, Promo Minyak Goreng Hari Ini 17 Maret 2023,

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
zoom-inlihat foto Promo Minyak Goreng Hari Ini 17 Maret 2023, Harga Migor di Alfamart, Indomaret, Hypermart Transmart
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
ILUSTRASI MINYAK GORENG - Promo Minyak Goreng Hari Ini 17 Maret 2023, Harga Migor di Alfamart, Indomaret, Hypermart Transmart 

POS-KUPANG.COM - Bagi yang mencari Minyak goreng dengan harga yang murah di hari ini Jumat 17 Maret 2023, simak promo Minyak goreng di 4 tempat ini yakni Promo Transmart Carrefour, Hypermart, Indomaret dan Alfamart.

Dalam Promo Minyak goreng murah ini, bagi yang ingin mendapatka harga extra diskon bisa membayar dengan menggunakan Ovo / Gopay atau kartu Debit/kartu kredit.

Selengkapnya simak Promo Minyak goreng murah dibawah ini : 

1. Promo Alfamart Minyak goreng murah

 Camar minyak goreng pouch 2 liter Rp 32.500, bayar pakai OVO Rp 30.500

Sania minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.700, bayar pakai OVO Rp 33.700

Tropical minyak goreng botol/ pouch 2 liter Rp 35.900, bayar pakai OVO Rp 33.900

 Bimoli minyak goreng pouch 2 liter Rp 37.500, bayar pakai OVO Rp 35.500

Sunco minyak goreng pouch 2 liter Rp 38.300, bayar pakai OVO Rp 36.300

Fortune minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.500, bayar pakai OVO Rp 33.500

 Barco minyak goreng pouch 1 liter Rp 25.900

2. Promo Indomaret Minyak goreng murah

Sania Minyak goreng 2L pch Rp 35.700

Tropical Minyak goreng 2L pch Rp 35.900

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Sumber: Pos Kupang
Tags
Promo Alfamart
Promo Indomaret
Promo Hypermart
Promo Transmart Carrefour
Minyak goreng
Pos Kupang Hari Ini
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