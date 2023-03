Curhatan Irish Bella yang Ditinggal Ammar Zoni di Tahanan : Allah Telah Beri Kesempatan

POS-KUPANG.COM - Sebagai seorang istri, Irish Bella tentu merasa syok dengan musibah yang kini menimpa suaminya, Ammar Zoni.

Tak hanya syok, tapi Irish Bella juga merasa kecewa karean sang suami Ammar Zoni kembali lagi ditangkap Polres Jakarta Selatan karena mengulang kasus yang sama karena narkoba.

Sempat menghilang dari publik usai penangkapan Ammar Zoni oleh Polres Jakarta Selatana karena terbukti memiliki narkotika dengan jenis sabu, Irish Bella sudah menampakkan diri ke publik.

Kala itu Irish Bella menjenguk suaminya, Ammar Zoni yang ditahan di Polres Jakarta Selatan, pada saat itu Irish Bella telah berani menguatkan diri menjawab berbagai pertanyaan dari media.

Usai menjenguk Ammar Zoni di tahanan, Irish Bella kembali aktif di media sosial, melalui akun instagramnya @_irishbella_ ia mengunggah potret kedua buah hatinya.

Irish Bella menyebutkan bahwa kedua anaknya adalah sumber kekuatannya saat ini untuk tetap tegar dan kuat agar dirinya bisa terus maju melanjutkan hidup.

"Masya Allah Tabarakallah, Alasannya, sumber kekuatanku. Aku akan selalu memiliki tujuan untuk berdiri kembali dan terus bergerak maju," tulis Irish Bella.

Ia pun mengakui walaupun dirinya jauh dari sempurna dan tak pernah mengetahui apa yang Allah rencanakan, namun Irish Bella tetap bersyukur Allah telah memberikan kesempatan pada dirinya untuk mencintai dan menyayangi kedua buah hatinya.

"Meskipun ibu jauh dari sempurna, dan kita tidak akan pernah tahu apa yang Allah rencanakan untuk kita. Tapi ibu bersyukur, oh sangat bersyukur. Allah telah memberikan kesempatan, setiap hari untuk mencintai dan menyayangi kalian berdua. Malaikat kecilku yang cantik," tulis Irish Bella.

Unggahan Irish Bella pun banjir dukungan dari netizen.

@yxsmi**** : Stay strong kak ibel



@adeliapasha : Semangat sayangkuuu ada ALLAH SWT selalu bersamamu dan 2 malaikat yang masyaallah

@rista.fe**** : Stay strong sayangku, ALLAH always with you.. Barakallahu fiik

@viviar**** : Keep strong mommy cantik

@mutiar**** : Semangat sayang2ku

