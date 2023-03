Krisdayanti Tampil Mempesona Konferensi Gerakan Non Blok, Busana Gemmi Ameena Jadi Sorotan

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti bersama sejumlah Anggota DPR RI termasuk Fadlu Zon mengawakili Indonesia dalan Konferensi Kedua Jaringan Parlemen Gerakan Non Blok di Bahrain

Dia Krisdayanti yang juga istri Raul Lemos itu mengenakan batik dan nampak cantik diantara para peserta lainnya

Dan, Krisdayanti yang juga diva indonesia mantan istri Anang Hermansyah itu beguty elegan dengan busana khas Indonesia itu hingga terlihat berbeda dengan peserta lain yang mengenakan jas

Publik pun memuji ibunda Aurel Hemansyah , Azriel Hermansyah , Amora Lemos dan Kellen Lemos hingga Gemmi atau nenek Ameena Hanna Nur Atta itu pun dipuji tidak saja cantik tetapi juga pintar hingga bikin bangga bukan saja keluarga tapi publik Indonesia

Momen Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah itu di sela acara tersbut dibagikan di akun instagram @krisdayantilemos

Dia Krisdayanti yang juga Anggota DPR RI itu itu menjelaskan *** Second Conference of the Non-Aligned Movement Parliamentary Network

Kami @bksapdpr Bersama Duta besar indonesia untuk Bahrain @indonesiainmanama

Bahwa sebagai pendiri dari

Gerakan non blok Indonesia sangat mendukung inisiatif dari parlemen Azerbaijan yg memimpin parlementary network gerakan non blok

Dan sprit Bandung dalam konferensi Bandung 1955 masih relefan hingga saat ini.

Dan satu”nya negara yg hadir yg hingga kini belum merdeka adalah Palestine

@fadlizon

March 13. 2023

Manama. Bahrain

Natizen malah memuji Krisdayanti yang percaya diri menjadi wakil Indonesia itu. Dia Krisdayanti disebut cantik dan pintar

