Jadwal Tinju Dunia, Promotor Ryan Garcia, De La Hoya Puji Gervonta Davis Sebagai Penerus Canelo

Jadwal Tinju dunia, Promotor Ryan Garcia, Oscar De La Hoya memuji Gervonta Davis sebagai penerus Canelo Alvares.

Pujian promotor Golden Boy Promotions itu dilakukan menjelang duel Tinju dunia Gervonta Davis vs Ryan Garcia di Las Vegas pada 22 April 2023.

Diketahui, pasca lengsernya Floyd Mayweather Jr setelah terakhir bertarung pada Agustus 2017 dengan kemenangan TKO ronde 10 atas Conor McGregor, wajah tinju dunia beralih kepada Saul Canelo Alvarez dengan segala kehebatannya di atas ring Tinju dunia.

Meskipun faktanya ia dikalahkan Dmitry Bivol, namun hingga saat ini nama Canelo tak juga pudar. Duel-duelnya masih sangat ditunggu dan ia mendapatkan bayaran mahal setiap kali naik ring Tinju dunia.

Namun harus disadari bahwa seberapa pun bersinarnya nama Canelo, ada masa di mana eranya akan berakhir.

Dan, Gervonta Davis menegaskan kesiapannya untuk menggusur nama Canelo dalam konferensi pers pertarungan blockbuster dengan Ryan Garcia pekan lalu.

Duel-duel Gervonta Davis memang sangat menjual atau jumlah peminatnya terus bertambah dan bertumbuh.

Dalam pertarungan dengan Hector Garcia di Capital One Arena, Washington, terjual tiket melebihi rekor terbanyak jumlah penonton stadion bersangkutan.

“Saya merasa seolah-olah saya sudah menjadi pria (the guy) dalam olahraga ini. Canelo akan keluar dari pintu, semua orang ini. Saya wajah tinju, anggap saja begitu,” ungkapnya meyakinkan, dilansir Boxing Social.

“Setelah kemenangan ini, hanya saya yang bisa mengatasi bukit itu. Jika Anda tidak menonton tinju, ini adalah pertarungan yang harus Anda tonton – tentunya,” katanya sebagaimana dikutip sportanews.com.

Duel Gervonta Davis vs Ryan Garcia sejak lama dinegosiasikan. Kerja keras para pihak akhirnya terlaksana. Duel akan digelar di Las Vegas, 22 April 2023.

Duel ini akan digelar di bobot 136 pound atau 61,7kg –antara kelas ringan 135 pound dan ringan super 140 pound meskipun Ryan Garcia sendiri sebenarnya sudah sempat beberapa kali naik ring Tinju dunia di ringan super.

Apakah klaim Gervonta Davis sebagai penerus kerajaan Tinju dunia bakal jadi kenyataan?

Apabila Gervonta Davis mengalahkan Ryan Garcia yang dikenal punya kecepatan dan power.

Tapi, setidaknya, promotor Golden Boy Promotions Oscar De La Hoya yang notabene berada di sisi Ryan Garcia, malah memuji-muji Gervonta Davis seperti dilansir BoxingScene.com.

“Tank is the guy,” kata Oscar De La Hoya. “Tank is the guy. Tak perlu diragukan lagi. Tank’s the guy,” katanya. (*)

