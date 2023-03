Jadwal Tinju Dunia, Lawan Stephen Fulton 7 Mei 2023, Naoya Inoue Bakal Rebut 2 Gelar

FULTON VS INOUE - Jadwal Tinju dunia, Naoya Inoue bakal merebut dua gelar juara sekaligus jika menang dalam pertarungan melawan Stephen Fulton pada 7 Mei 2023. Foto poster duel Fulton vs Inoue.

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju dunia, Naoya Inoue bakal merebut dua gelar juara sekaligus jika menang dalam pertarungan melawan Stephen Fulton pada 7 Mei 2023.

Naoya Inoue memulai kampanyenya di kelas bantam super (55,3kg) dengan sebuah gebrakan besar di 2023.

Tidak tanggung-tanggung, mantan juara undisputed kelas bantam (53,5kg0 ini langsung bertarung memperebutan dua gelar di duel debutnya di bantam super.

Lawannya adalah Stephen Fulton. Jika tak ada hambatan, Naoya Inoue akan mengantongi dua sabuk gelar WBC dan WBO yang disandang Stephen Fulton (21-0-0, 8 KO) jika ia bisa mengalahkan petinju asal Philadelphia berusia 29 tahun itu.

Dikutip dari sportanews.com, di atas kertas, Naoya Inoue (24-0-0, 21 KO) diunggulkan dengan reputasi 87,5 persen kemenangan KO yang sudah dicetaknya sepanjang kariernya.

Sementara Stephen Fulton hanya mencatat kemenangan KO 38,1 persen.

Pujian layak diberikan kepada Stephen Fulton yang mau menerima tantangan Naoya Inoue.

Yang harus dilakukannya adalah mencari cara untuk menghindari pukulan keras Naoya Inoue agar tak menjadi korban KO ke-22 Naoya Inoue yang berusia 1 tahun lebih tua dari Stephen Fulton, 29 tahun.

Sebab, jika tidak, 4 sabuk gelar yang disandang 2 petinju di kelas bantam super ini dalam ancaman serius.

Jika bisa mengalahkan Stephen Fulton, target Naoya Inoue berikutnya adalah petinju asal Uzbekistan, Murodjon Akhmadaliev (11-0-0, 8 KO), 28 tahun.

Akhmadaliev saat ini mengantongi 2 sabuk gelar bantam super WBA dan IBF.

Pengalaman tandingnya juga masih sangat sedikit dengan persentase menang KO 72,73 persen. Masih di bawah Naoya Inoue.

Namun, sebelum bisa berjumpa dengan Naoya Inoue, Murodjon harus bertarung dulu dengan Marlon Tapales pada 8 April dalam pentas quadruple header di Boeing Center, Tech Port, San Antonio, Texas.

Di pentas ini, selain Akhmadaliev-Tapales, juga bertarung Jesse Rodriguez vs Cristian Gonzalez untuk perebutan gelar kelas layang WBO yang lowong, lalu Thomas Mattice vs Ramiro Cesena untuk perebutan gelar kelas bulu WBA Continental Americas dan duel Galal Yafai vs Moises Calleros untuk perebutan gelar kelas layang WBC International. (*)

