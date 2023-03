Venna Melinda Ungkak Kondisi Psikolisgisnya Usai 3 Kali Terapi Setelah Jadi Korban KDRT Ferry Irawan

POS KUPANG.COM -- Venna Melinda masih menjalani terapi . Dan, sudah tiga kali ibunda Verrel Bramasta dan Athala Naufal itu diterapi

Teapi dialukan mantan istri Ivan Vadila itu untuk menghilangkan traumatig akibat dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT oleh sang usami Ferry Irawan

Dia Venna Melinda yang juga mantah Puteri Indinesia membagikan pengalamannya menjalani terapi di akun instagramnya @vennamelindareal

Dalam uanggalan clip video itu, Venna Melinda melinda mengatakan mengalami perkembangan yang siginifikan untuk mengobati trauma yang dialaminya usai mendapat kekerasan fisik

Baca juga: Venna Melinda Mendadak Larang Verrell Bramasta Teruskan Karier di Dunia Entertainment

"Melepaskan emosi negatif seperti traumatik yang saya rasakan menjadi cara ampuh untuk menjadi lebih sehat secara mental. Oleh karena itu, saya meminta bantuan seorang profesional. Alhamdulillah, ini sudah ketiga kalinya saya dikonseling dan dihipnoterapi oleh @konselor_desphadendiirawan. Saya merasa sangat terbantu," ungkap Venna Melinda .

Kini, mantan Anggota DPR RI itu mengungkapkan kesehatannya pun semakin membaik hingga dirinya pun merasa lebih kuat setelah menjalani terapi tersebut

"Kesehatan psikologis saya semakin membaik dan saya merasa lebih kuat. Saya siap berkarya kembali dan terus bermanfaat untuk sesama. Bagi kalian yang sedang mengalami permasalahan ingin dibantu konseling dan hipnoterapi, saya merekomendasikan kalian kepada @konselor_desphadendiirawan," tulis Venna Melinda

TERAPI -- Venna melinda menjalani terapi ketiga untuk menghilangkan traumati setelah menjadi korban dugaan KDRT (Instagram)

Natizen termasuk aris Roro Fitria itu pun menyambut gembira dengan kemajuan yang dialami ibu tiga anak itu

@raudhatul_jannah023 *** kuncinya bawa ngaji al qur"an , sholat 5 waktu serta sholat tahajjud minimal 2 rakaat . Insya allah rasa trauma yg menyakitkan itu segera pulih

Baca juga: Venna Melinda Siapkan Mental Jadi Janda yang Kedua Kali, Ibunda Verrel Punya Rencana Bisnis ini

@roro.fitria1989 *** Alhamdulillah. Keep strong & healthy always my lovely sister

@hayati9510 *** Sya melihat kok imbas dr kasus ini lebih besar,,saling bongkar aib,,sehingga beban moril lebih besar kedua belah pihak dibanding dg kdrtnya,,semoga kasus ini cepat slsai

@mentarireal87 *** Tidak ada biaya bu mau konseling...padahal perasaan hancur sehancur2nya...sudah diselingkuhi...di kdrt pulak...tp karna ketidakberdayaan dan sikon yg sangat rumit maka sy bertahan...demi anak2...skrg menjadi kuli dirumah sendiri demi anak2...berkorban perasaan sebagai seorang ibu demi anak2...

@st.munifah19 *** Trauma karena Ferry Irawan, diterapi sama Dendi Irawan. Beda tipis Maven ..

@bagusmulya58 *** Semangat dan sehat selalu mbak @vennamelindareal

Baca juga: Venna Melinda Bantah Diam-diam Temui Ferry Irawan di Sel, Ibunda Verrel Ngaku Gegara Ulah Sang Suami