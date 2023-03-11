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Promo Indomaret 11-12 Maret 2023, Minyak Goreng 8 Merek, Telur Harga Hemat, Terigu 1Kg 10 Ribuan
Pada Promo Indomaret hari ini 11 Maret 2023 masih berlangsung semarak Promo Minyak Goreng Murah.
Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
POS-KUPANG.COM - Pada Promo Indomaret hari ini 11 Maret 2023 masih berlangsung semarak Promo Minyak Goreng Murah.
Promo Indomaret yang berlangsung hingga 12 Maret 2023 ini memberikan Diskon Indomaret untuk delapan merek minyak goreng.
Selain itu, masih ada banyak produk lainnya dengan harga diskon yang bisa kamu dapatkan pada Promo Indomaret hari ini dan besok.
Cek produk selengkapnya pada katalog promo Indomaret berikut ini:
Baca juga: Promo Indomaret 11-12 Maret 2023, Kental Manis Indomilk, Frisian Flag, Minyak Goreng Camar Rp27.500
- Minyak goreng Bimoli 2 liter Rp 37.900
- Minyak goreng Fortune 2 liter Rp 36.900
- Minyak goreng Sania 2 liter Rp 36.500
- Minyak goreng Camar 2 liter Rp 32.500
- Minyak goreng Sovia 2 liter Rp 32.900
- Minyak goreng Filma 2 liter Rp 35.900
- Minyak goreng Barco 1 liter Rp 25.500
- Minyak goreng Tropical 2 liter Rp 35.900
- Sania tepung terigu 1kg Rp 13.500, bayar pakai debit bank BRI Rp 10.500