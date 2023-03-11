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Promo Indomaret 11-12 Maret 2023, Kental Manis Indomilk, Frisian Flag, Minyak Goreng Camar Rp27.500
Promo Indomaret hari ini 11-12 Maret 2023, Kental Manis murah Indomilk, Frisian Flag, Minyak Goreng Camar Rp27.500
Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM - Bagi pelanggan Indomaret yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti Minyak goreng, sabun mandi, pasta gigi, sabun cuci dan lainnyaa, simak lebih dulu katalog Promo Indomaret dibawah ini
Ada Promo Indomaret di akhir pekan yakni Promo Hanya Tiga Hari yang berlangsung hari ini 11-12 Maret 2023
Untuk selengkapnya simak Promo Indomaret dibawah ini :
1. Promo Indomaret Hanya Tiga Hari
Dapatkan berbagai produk promo HANYA 3 HARI terbaru pekan ini periode 10-12 MARET 2023. Yuk segera belanja di Indomaret terdekat!
Katalog promosi tersedia di semua Indomaret seluruh Indonesia.
Terdapat selisih perbedaan harga produk di wilayah luar (Jawa, Bali, Lombok)
Tidak berlaku di toko Indomaret Point.
Bimoli Minyak goreng 2 Liter refill Rp37.900. bayar pakai Kartu Kredit Permata Bank Rp32.900
Sania Minyak goreng 2 Liter refill Rp36.500. bayar pakai ovo cashback Rp3000, bayar pakai Kartu Kredit BNI Rp31.500
Camar Minyak goreng 2 Liter refill Rp32.500 bayar pakai ovo cashback Rp3000, bayar pakai Kartu Kredit BNI Rp27.500
Harumas Minyak goreng 2 Liter refill Rp35.900 bayar pakai ovo cashback Rp3000, bayar pakai Kartu Debit Permata Bank Rp27.500
Tropical Minyak goreng 2 Liter botol Rp35.900 bayar pakai ovo cashback Rp3000, bayar pakai Kartu Kredit Bank mandiri Rp30.900
Filma Minyak goreng 2 Liter refill Rp35.900 bayar pakai ovo cashback Rp3000, bayar pakai Kartu Debit BNI Rp30.900
|Promo Alfamart 11-15 Maret Paket Ramadhan Hemat Termurah Rp30.900, JSM Minyak Goreng Camar Rp30.500
|Promo Alfamart 11-15 Maret 2023, Mi Goreng Beli 2 Gratis 1, Tebus Murah Rp5.000, Paket Sembako Hemat
|Promo Indomaret 10-12 Maret 2023, Semarak Minyak Goreng: Sovia 32.900, Filma 35.900, Sania 36.500
|Promo Alfamart 10-12 Maret 2023, Minyak Goreng 2L Murah: Bimoli 37.900, Sunco 38.300, Camar 32.500
|Promo Minyak Goreng Hari ini 10 Maret 2023 di Alfamart, Indomaret, Hypermart, Transmart