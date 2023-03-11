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Promo Indomaret 11-12 Maret 2023, Kental Manis Indomilk, Frisian Flag, Minyak Goreng Camar Rp27.500

Promo Indomaret hari ini 11-12 Maret 2023, Kental Manis murah Indomilk, Frisian Flag, Minyak Goreng Camar Rp27.500

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
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Instagram @alfamart
PROMO INDOMARET - Promo Indomaret 11-12 Maret 2023, Kental Manis Indomilk, Frisian Flag, Minyak Goreng Camar Rp27.500 

POS-KUPANG.COM - Bagi pelanggan Indomaret yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti Minyak goreng, sabun mandi, pasta gigi, sabun cuci dan lainnyaa, simak lebih dulu katalog  Promo Indomaret dibawah ini

Ada Promo Indomaret di akhir pekan yakni Promo Hanya Tiga Hari yang berlangsung hari ini 11-12 Maret 2023

Untuk selengkapnya simak Promo Indomaret dibawah ini :

1. Promo Indomaret Hanya Tiga Hari

Dapatkan berbagai produk promo HANYA 3 HARI terbaru pekan ini periode 10-12 MARET 2023. Yuk segera belanja di Indomaret terdekat!

Katalog promosi tersedia di semua Indomaret seluruh Indonesia.

Terdapat selisih perbedaan harga produk di wilayah luar (Jawa, Bali, Lombok)

Tidak berlaku di toko Indomaret Point.

Bimoli Minyak goreng 2 Liter refill Rp37.900. bayar pakai Kartu Kredit Permata Bank Rp32.900

Sania Minyak goreng 2 Liter refill Rp36.500. bayar pakai ovo cashback Rp3000, bayar pakai Kartu Kredit BNI Rp31.500

Camar Minyak goreng 2 Liter refill Rp32.500 bayar pakai ovo cashback Rp3000, bayar pakai Kartu Kredit BNI Rp27.500

Harumas Minyak goreng 2 Liter refill Rp35.900 bayar pakai ovo cashback Rp3000, bayar pakai Kartu Debit Permata Bank Rp27.500

Tropical Minyak goreng 2 Liter botol Rp35.900 bayar pakai ovo cashback Rp3000, bayar pakai Kartu Kredit Bank mandiri Rp30.900

Filma Minyak goreng 2 Liter refill Rp35.900 bayar pakai ovo cashback Rp3000, bayar pakai Kartu Debit BNI Rp30.900

PROMO INDOMARET 10 Maret 1
PROMO INDOMARET 10 Maret 1 (Instagram @alfamart)
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Sumber: Pos Kupang
Tags
Promo Indomaret
Minyak goreng
Hanya Tiga Hari
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