Jadwal Liga Champions, Stefano Pioli Menghindari AC Milan Bertemu Inter Milan dan Napoli

POS-KUPANG.COM- Jadwal Liga Champions leg kedua babak 16 besar saat ini telah menempatkan 4 tim lolos ke babak perempat-final yakni Benfica, Chelsea, AC Milan dan Bayern Munchen.

Hasil selengkapnya leg kedua babak 16 besar, Benfica vs Club Brugge: Skor 5-1 (Agregat 7-1), Chelsea vs Borussia Dortmund: Skor 2-0 (Agregat. 2-1), Bayern Munchen vs PSG: Skor 2-0 (Agregat 3-0), Tottenham vs AC Milan: Skor 0-0 (Agregat 0-1).

Khusus untuk tim AC Milan yang sudah lolos, sang pelatih Stefano Pioli berharap pada babak perempat-final nanti tidak bertemu Inter Milan ataupun Napoli.

Sang juru taktik AC Milan ini bahkan dengan sedikit malu-malu mengungkapkan ambisinya membawa Milan menjadi juara di Liga Champions musim ini.

Pelatih Stefano Pioli berharap AC Milan tidak berjumpa sesama klub Serie A Italia pada pertandingan perempat-final Liga Champions setelah menunggu 11 tahun untuk mencapai hasil bagus di turnamen ini.

Milan melangkah ke perempat-final dengan menyingkirkan wakil Liga Primer Inggris Tottenham Hotspur lewat kemenangan agregat 1-0. Mereka kini menunggu hasil drawing yang direncanakan berlangsung pada 17 Maret.

Sampai saat ini, dua klub Italia lainnya, Inter Milan dan Napoli, masih mempunyai peluang untuk lolos ke perempat-final.

Baca juga: Hasil Liga Champions, Agregat 1-0 Taklukkan Tottenham AC Milan Raih Tiket Perempat-Final

Inter bermodalkan kemenangan 1-0 untuk menghadapi tuan rumah Porto di leg kedua 16 Besar pada pekan depan.

Sedangkan Napoli mengantongi modal kemenangan 2-0 dari duel melawan Eintracht Frankfurt di leg pertama. Pada pertemuan kedua, giliran Napoli yang menjamu klub Jerman tersebut.

“Sepakbola Italia sedang berkembang. Saya berharap kami tidak akan menghadapi klub-klub Serie A di perempat-final,” ujar Pioli dikutip laman Football Italia.

“Milan sudah bertahun-tahun tidak bermain di Liga Champions, dan kami lebih banyak berjuang musim lalu. Kami memiliki lebih banyak pengalaman sekarang. Kami menghadapi tantangan ini dengan semangat yang tepat.” tambahnya.

Terakhir kali Milan mampu menjadi kampiun Liga Champions adalah pada musim 2006/2007. Hanya saja, Pioli tidak ingin terlalu memasang target tinggi, dan lebih menatap laga demi laga.

Kendati demikian, Pioli tidak memungkiri dirinya juga ingin merasakan gelar juara di benua Eropa.

“Sungguh luar biasa bermain di Liga Champions, memuaskan, dan penting bagi Milan. Jadi apakah kami memenangkannya, itu tidak akan mudah. Tapi saya suka berpikir tidak ada yang mustahil dalam olahraga,” ujar Pioli.

Baca juga: Hasil Liga Champions, Unggul 2-0 Secara Agregat Chelsea Melaju ke Perempat-Final