Hasil Liga Italia, Gianluca Mancini Jadi Bintang Kemenangan AS Roma Tekuk Juventus 1-0

SELEBRASI - Pemain AS Roma melakukan selebrasi. Dalam laga menghadapi Juventus pada Senin 6 Maret 2023 dini hari WIB, Giallorossi sukses menumbangkan sepuluh pemain Bianconeri berkat gol semata wayang Gianluca Mancini.

POS-KUPANG.COM- Hasil Liga Italia lanjutan Serie A 2022-2023 di Stadio Olimpico pada Senin 6 Maret 2023 dini hari WIB antara AS Roma vs Juventus dimenangkan AS Roma dengan skor tipis 1-0.

Gol kemenangan AS Roma disumbangkan Gianluca Mancini pada menit ke-53 membuat AS Roma aman di posisi ke-4 klasemen dengan mengumpulkan 47 poin.

Sedangkan untuk Juventus terperosok ke posisi ke-8 dengan mengumpulkan 35 poin dan semakin jauh dari empat besar.

Juventus terpaksa menelan kekalahan saat bertandang ke AS Roma pada lanjutan Serie A 2022-2023.

Giallorossi menang tipis 1-0 berkat gol tunggal dari Gianluca Mancini pada menit ke-53.

Selain itu, nasib sial juga dialami Si Nyonya Tua setelah Moise Kean dikartu merah wasit di penghujung pertandingan, yang membuatnya bakal absen di laga berikutnya.

Kekalahan ini membuat Bianconeri semakin jauh dari empat besar.

Pasukan Massimiliano Allegri saat ini duduk di urutan kedelapan dengan raihan 35 poin dari 25 pertandingan.

Sementara itu, AS Roma berada di peringkat keempat dengan koleksi 47 poin, selisih tiga poin dari Inter Milan yang berada di tempat kedua

Untuk diketahui, AS Roma tetap tak terkalahkan di kedua pertandingan Serie A musim ini melawan Juventus, dengan itu merupakan pertama kalinya sejak 2003-2004 ketika GIallorossi ditukangi oleh Fabio Capello.

Selanjutnya Juventus berikutnya bakal melakoni partai babak 16 besar Liga Europa menghadapi Freiburg, dengan mereka bakal menjadi tuan rumah pada leg pertama, Jumat 10 Maret 2023 dini hari WIB.

Sedangkan AS Roma bakal menghadapi Real Sociedad di kompetisi yang sama.

Allegri kesal

Mengutip Bola.Net disebutkan bahwa laga ini menjadi hari buruk untuk Juventus dan Moise Kean. pasalnya, penyerang Juventus itu mendapatkan kartu merah hanya dalam kurun waktu 38 detik setelah dirinya masuk sebagai pemain pengganti.