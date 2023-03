Jadwal Liga Italia AS Roma vs Juventus, Allegri Pemegang Rekor Serie A Terbanyak dari Mourinho

Dok-Football Italia

COACH- Pertemuan dua Coach AS Roma Jose Mourinho dan pelatih Juventus Massimiliano Allegri. Dalam lanjutan laga Liga Italia akan saling berhadapan AS Roma vs Juventus pada pekan ke-25 di Stadio Olimpico pada Senin 6 Maret 2023 kick-off Pukul 02.45 WIB.