Cek Lowongan Kerja, BUMN Berdikari Buka Tawaran 8 Posisi, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

POS-KUPANG.COM - Lowongan Kerja tebaru dari BUMN Berdikari. Lowongan Kerja ini terbuka untuk para Lulusan S1.

Ada 8 Posisi yang ditawarkan, segera cek syarat dan cara daftar.

Mulai dari Sales DOC Officer, Business Analyst Officer, Mobile Developer Officer, International Commodity Specialist, Departement Head of Legal, Department Head of Tax, Group Head of GA, Asset & Procurement, dan Group Head of Ruminant Business

Pendaftaran Lowongan Kerja BUMN Berdikari dilakukan secara online melalui tautan https://tiny.cc/JoinBDK.

Pendaftaran dibuka sampai tanggal 15 Maret 2023.

Perlu diingat, calon pelamar tidak dipungut biaya apapun selama proses rekrutmen. Pengumuman hanya melalui email resmi rekrutmen@ptberdikari.co.id.

PT Berdikari merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang peternakan dan produk olahan hasil peternakan.

PT Berdikari berdiri pada 1966 dengan nama PT Pilot Proyek (PP) Berdikari berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia No. 01/EK/KEP/1966 tanggal 12 Agustus 1966.

Lowongan Kerja BUMN PT Berdikari

Berikut kualifikasi dan cara mendaftar lowongan kerja BUMN PT Berdikari (Persero) sebagaimana dikutip dari akun Instagram @pt_berdikari, Kamis (2/3/2023):

1. Sales DOC Officer

Kualifikasi:

- Pendidikan minimal S1 jurusan Peternakan

- Memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang peternakan unggas;