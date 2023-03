Hasil Liga Inggris, Blackburn Rovers Singkirkan Leicester City dari Piala FA 2022-2023

POS-KUPANG.COM - Hasil Liga Inggris, Blackburn Rovers menyingkirkan Leicester City dari Piala FA 2022-2023 setelah menang 2-1 dalam laga Rabu (1/3/2023) dini hari WIB.

Stadion King Power menjadi saksi kekalahan Leicester City dari Blackburn Rovers di ajang kompetisi Championship atau divisi kedua Liga Inggris itu.

Sukses Blackburn Rovers mengalahkan Leicester City berkat gol dua pemainnya masing-masing Tyrhys Dolan (33') dan Sammie Szmodics (52').

Sementara satu gol balasan Leicester City dicetak oleh Kelechi Iheanacho pada menit ke-67.

Kemenangan juga diraih Manchester City saat bertandang ke markas Bristol City di Ashton Gate.

Man City menang 3-0 berkat dua gol Phil Foden dan aksi Kevin De Bruyne.

Hasil ini mengantarkan Man City ke perempat final Piala FA 2022-2023.

Selain Man City, tim-tim yang sudah mengamankan tempat di perempat final adalah Brighton and Hove Albion dan Fulham.

Masih ada empat tiket perempat final yang diperebutkan oleh delapan tim termasuk Manchester United, West Ham, hingga Tottenham Hotspur.

Empat pertandingan pada lanjutan putaran kelima Piala FA akan berlangsung pada Kamis (2/3/2023) dini hari WIB.

Keempat laga itu adalah Southampton vs Grimsby Town, Burnley vs Fleetwood, Man United vs West Ham, dan Sheffield United vs Tottenham.

Perempat final Piala FA 2022-2023 dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2023.

Hasil Piala FA 2022-2023

Stoke City vs Brighton 0-1 (Evan Ferguson 30')