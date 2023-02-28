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Promo Alfamart Hingga 2Maret 2023 Minyak Goreng Murah BlueBand Rp8900 Pepsodent Rp8900 Jaz1 Rp15500

Promo Alfamart 28 februari Hingga 2 Maret 2023 Minyak Goreng Sirup Turun Harga, Pepsodent Rp 8.900, Jaz1 Rp15500

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
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instagram @alfamart
PROMO ALFAMART - Promo Alfamart Hingga 2Maret 2023 Minyak Goreng Murah BlueBand Rp8900 Pepsodent Rp8900 Jaz1 Rp15500 

POS-KUPANG.COM - Bagi pelanggan Alfamart, ada Promo Alfamart yang baru yakni Promo Gantung Alfamart yang berlangsung di hari ini 28  Februari -2 Maret 2023.

Dalam Promo Alfamart ini, kamu bisa membeli beragam produk dengan harga murah mulai dari Minyak Goreng, sirup, biskuit, popok bayi hingga sabun mandi, odol dan lainnya

Selain itu juga bila kamu ingin ekstra diskon masih bisa, Untuk selengkapnya simak Promo Alfamart dibawah ini

Inilah beragam produk yang masuk dalam Promo Alfamart khususnya Promo Gantung Alfamart :

1. Camar Minyak goreng pouch 2 liter Rp 32.500, bayar pakai gopay Rp 31.000

2. Sovia Minyak goreng pouch 2 liter Rp 32.900, bayar pakai gopay Rp 31.400

3. Sunco Minyak goreng pouch 2 liter Rp 33.500, bayar pakai gopay Rp 32.000

4. Fortune Minyak goreng pouch 2 liter Rp 34.500, bayar pakai gopay Rp 33.000

5. Sania Minyak goreng pouch 2 liter Rp 34.700, bayar pakai gopay Rp 33.200

6 Tropical Minyak goreng pouch 2 liter Rp 34.900, bayar pakai gopay Rp 33.400

7 . Bimoli Minyak goreng pouch 2 liter Rp 37.900, bayar pakai gopay Rp 36.400

8. Barco Minyak goreng pouch 1 liter Rp 26.900, bayar pakai kartu kredit BNI Rp 21.900

9 Bango kecap manis 520/550 ml Rp19.900

10. Indomie goreng all varian,kari ayam Rp 14.800/5 pcs

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Sumber: Pos Kupang
Tags
Promo Alfamart
Minyak goreng
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