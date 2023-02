Video Viral TikTok Kota Kupang, Ibukota Provinsi NTT Merupakan Kota Paling Toleran di Indonesia

POS-KUPANG.COM - Beredar Video Viral TikTok Kota Kupang, Ibukota Provinsi NTT merupakan kota paleng toleran di Indonesia.

Dalam tayangan Video Viral TikTok berdurasi singkat menyebutkan, Kota Kupang dengan icon Kupang Kota KASIH

Ternyata dalam Video Viral TikTok Kota Kupang kota paleng toleran ke 4 di Indonesia.

Kupang dengn icon moto Kupang, Aman, Sehat, Indah dan Harmonis sesuai Kompas.com.

Kota Kupang juga didentikan dengan rumah sasandu, seperti hotel, penrajin bahkan ada Gedung Sasando yang menjadi icon Kantor Gubernur NTT.

Selain tu, tempat wisata di Kupang Kota KASIH juga sangat indah terutama pantainya.

Ini komentar warga net:

Ada yang sebut Kota Kupang NTT is the best, KOTA KASIH, Kotanya Kekasih Kota Kupang selalu di hati.

Ada yang katakan Tempat tinggal gue di Kota Kupang, ada yang sebut love Kota Kupang

Ada yang sebut pernah ke Kota Kupang terakhir ke sana tahun 1998 banyak kenangan masa kecil disana.

Kota Kupang betul toleransi sangat tinggi dan kerukunan umat beragama sangat baik di sini. we love Kota Kupang

Melany Reis sebut Kota Kupang selalu di hati karna yg di hati ada di Kota Kupang

Bersyukur banget sih lahir di Kota Kupang padahal orang tua asli Jawa.

nona bahkan sebut NTT pada umumnya kekeluargaan dan keramahan adalah hal yg selalu menjadi budaya.

Ada yang rekomendasikan coba ke Soe TTS dan telusuri juga Fatumnasi, dan Kolbano beach di jamin seru dan menyenangkan. (penulis Ferry Ndoen)

