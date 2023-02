Meski Putus, Fuji Terekam Besuk Thoriq Halilintar Bawa Makanan Kala di Rumah Sakit

POS-KUPANG.COM - Usai putus dari adik Atta Halilintar, Fuji Utami masih menyempatkan diri untuk membesuk mantan pacar Thoriq Halilintar yang masuk Rumah Sakit.

Dikabarkan Thoriq Halilintar mengidap infeksi saluran pencernaan dan dirawat di Rumah Sakit usai keduanya memilih untuk berpisah.

Walaupun tak lagi menjalin hubungan asmara, baik Fuji dan Thoriq Halilintar masih menjalin hubungan baik.

Bahkan terekam putri semata wayang Haji Faisal tersebut menjenguk Thoriq Halilintar di rumah sakit, membawa makanan hingga keduanya ngobrol bersama.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Story @Thoriqhalilintar, Jumat (24/2/2023).

Thoriq Halilintar mengunggah ulang Instagram Story Selebgram Tasya Revina.

Dalam video tersebut tampak Adik dari Atta Halilintar itu terbaring di atas ranjang.

Dalam unggahan tersebut, Tasya Revina merekam suasana ruang rawat Thoriq Halilintar.

Pada akhir video tersebut tampak Fuji berdiri di sudut ruangan mengenakan pakaian berwarna putih dan merah.

"@Thoriqhalilintar, get well soon Toyik," tulis TAsya Revina dalam unggahan tersebut.

Dalam dokumentasi berbeda, Tasya Revina sempat membeberkan kondisi kesehatan Thoriq Halilintar.

Tasya menyebut kondisi Thoriq sudah lebih baik dari sebelumnya.

"Kondisi Thoriq udah lebih baik dari yang kemarin," ucap Tasya Revina dikutip dari YouTube Was-was, Sabtu (25/2/2023).

Tasya menyebut adik ipar Aurel Hermansyah itu mengidap infeksi saluran pencernaan.