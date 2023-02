Jadwal Liga 1 BRI, Eks Pelatih Ajax U-21 Siap Hantar Borneo FC Hajar Bhayangkara FC

POS-KUPANG.COM- Jadwal Liga 1 BRI pertandingan laga ke-26 akan saling berhadapan Borneo FC vs Bhayangkara FC yang dijadwalkan bertanding pada Sabtu 25 Februari 2023 kick-off Pukul 18.00 Wita.

Ada aura berbeda ketika Pieter Huistra yang juga eks pelatih Ajax U-21 memimpin latihan Borneo FC Samarinda pasca diresmikan sebagai pelatih kepala untuk dua musim kedepan.

Semangat ingin menunjukan kualitas di depan pelatih anyar tampak di sesi latihan.

"Jelas ada semangat baru dalam latihan kali ini karena pelatih baru pasti ada suasana baru juga yang dibawa," ujar Andy Harjito.

Sementara itu memandang calon lawan Bhayangkara FC yang punya konsistensi permainan selama beberapa pertandingan terakhir tak lantas membuat dirinya gentar, apalagi kali ini penggawa Pesut Etam bermain di depan suporter sendiri.

"Jelas untuk lawan Bhayangkara kita ingin tiga poin, tidak mau kehilangan poin untuk kesekian kalinya disini. Setiap pertandingan bagi kita penting sekarang ini jika ingin terus berada di posisi atas," ujar pria asal Kudus.

"Dukungan masyarakat Samarinda jelas kita butuhkan, datang dan dukung kita langsung," pungkasnya.

Borneo FC Samarinda resmi mengikat Pieter Huistra dengan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan saat ini, sekaligus Pria Belanda akan langsung bekerja pada sesi latihan.

Presiden klub Nabil Husien Said Amin optimis Pieter Huistra dapat memberi perubahan besar pada Borneo FC Samarinda.

Terlebih Pieter Huistra ini bukanlah orang baru di Indonesia, sehingga sudah memahami karakter permainan sepak bola Tanah Air.

Menyisakan 9 laga pada kompetisi musim ini. Borneo FC Samarinda untuk sementara bertengger di posisi keempat dengan 41 poin dari 25 laga.

Manajemen meyakini Pieter mampu mengangkat moril dan permainan penggawa Pesut Etam. Untuk meraih poin sebanyak mungkin sampai penghujung liga.

“Target dari manajemen, Coach Pieter agar bisa doing his best untuk tim, itu yang pertama,” ujar Nabil Husien Said Amin.

“Saya punya satu keyakinan sendiri ya, bahwa Coach Pieter ini mampu membuat suasana jadi lebih cair. Membuat tim jadi lebih kompak. Memang target utama kami adalah hasil. Tapi saya yakin tak akan ada kendala dari adaptasi dan kinerja Coach Pieter untuk Borneo FC,” pungkasnya.