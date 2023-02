Makan Sepuasnya Hanya Rp 140 Ribu di Aston Hotel Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Siti Soleha Oang

POS-KUPANG.COM,KUPANG - Aston Kupang Hotel and Convention Center kembali memberikan promo All You Can Eat. Promo yang diberi nama " Kampung Pacinan" itu dibanderol dengan harga Rp140.000 per orang.

Food & Beverage Manager Hermansyah menjelaskan, promo kampung pacinan tersebut mengambil konsep steamboot dengan penyajian langsung dimasak sehingga lebih Fresh. Pengunjung kini dapat menikmati promo disetiap hari Selasa di mulai pukul 18.00 hingga 22.00 Wita.

Promo Kampung Pacinan dapat dinikmati pengunjung di Lung Hoa Chinese Resto. Dan dapat sekaligus menikmati alunan musik dan dekorasi yang dikonsepkan seperti kampung Cina.

Adapun beberapa menu yang bisa dinikmati pengunjung antara lain Ada Seefood, Sushi, Chicken Wings, Nasi Goreng, Nasi Putih, Terong Crispy, Dessert Puding, Soup.”Dari beberapa menu yang disajikan ada yang dirotasikan biar pengunjung tidak bosan," tutupnya

Untuk indapat menghubungi Aston Hotel and Convention Hotel di nomor 0380-8586333 dan 081139406333 serta melihat langsung di laman kupang.astonhotelsinternational.com. (Cr 18)

