Jadwal Tinju Dunia, Jake Paul Ancam KO-kan Tommy Fury, Prediksi Derek Chisora untuk Adik  Tyson Fury

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju dunia, Jake Paul mengancam akan meng-KO-kan Tommy Fury, sementara Derek Chisora mempunyai prediksi lain untuk adik Tyson Fury.

Pertarungan Jake Paul vs Tommy Fury direncanakan berlangsung di Diriyah Arena, Arab Saudi, 26 Februari 2023.

Sebelum duel Tinju dunia itu berlagsung, Youtuber Jake Paul mengancam akan menjatuhkan dan menghentikan Tommy Fury.

Salah satu modal Jake Paul adalah kemenangan angka atas petarung MMA legendaris Anderson Silva, Oktober tahun lalu.

Dalam wawancara dengan BT Sport beberapa waktu lalu, Jake Paul mengungkapkan ambisinya menghadapi duel dengan adik juara kelas berat WBC Tyson Fury itu.

“Saya akan menjatuhkannya,” kata Jake Paul. “Saya inginkan sebuah kandidat Knock Out of the Year. Saya sudah melakukannya 1 kali dan ingin lagi. Anda akan lihat pacarnya akan menangis jika ia berada di sisi ring saat saya menjatuhkannya sampai pingsan,” kata Jake Paul.

“Mudah-mudahan dia muncul karena dia rapuh dan dia meraba-raba tasnya. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar percaya pada dirinya sendiri. Bayarannya sangat bagus,” tambah Jake Paul sebagaimana dikutip dari sportanews.com.

“Dia agak dipaksa melakukan ini oleh para penggemar, media, keluarganya, dan mungkin Molly (Mae, teman hidupnya). Karena dia (Molly) mungkin duduk di sana sambil berkata, 'hei, kita punya bayi. Saya tidak bisa menjadi orang yang membayar tagihan sepanjang waktu,” katanya.

“Dia dibayar 20 ribu poundsterling per pertarungan, dikurangi pajak, dia hanya bisa membayar begitu banyak popok,” jelas Jake Paul.

“Ini adalah bisnis yang sulit dan pertarungan ini memberikan bayaran terbesarnya dan dia akan benar-benar dapat menghidupi keluarganya sedikit… Tapi Molly mungkin seperti, 'ya bro, aku lelah menjadi pencari nafkah dari hubungan ini.’”

Menurut Jake Paul yang dijuluki ‘The Problem Child’, secara mental Tommy Fury lemah seperti dilansir midleesy.com.

Terbukti ia menghindari sesi face off beberapa waktu lalu. Posisinya diwakili Derek Chisora.

“Kami seharusnya melakukan sesi face to face dengan Tommy. Tommy lenyap. Tommy, Anda penakut,” kata Jake Paul.

Menurut Jake Paul, Tommy Fury takut berada di ruang face off dan bicara kepada media. Padahal, Paul sudah siap membuat Fury seperti seorang idiot.