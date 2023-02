Indonesian Idol 2023, Danil Terhenti di Top 12 , Pose Terakhir Bersama Bunga Citra Lestari

POS KUPANG.COM -- Indonesian Idol 2023 akhirnya menuntaskan penampilan 12 konstestan di Babak Spektakuler Show 3 , Senin 21 malam di stasiun RCTI

Hasil usai para konstean tampil adalah Danil mendapat voting terendah dan dinyataka perjuangan calon idola itu terhenti

Akun Instagram Indonesiana Idol @ indonesianidolid mengguga momen terakhir Danil di panggung Spektaakuler Show Indonesian Idol XII Indonesian Idol saat Danil Pratama pose bersama salah satu juri , Bunga Citra Lestrai atau BC

dan mengucapkan terikasih pada Danil yang sudah berjuang sampai dengan titik ini

*** Terima Kasih @danilpratama_99

Sukses terus dan tetap berkarya ya!

Dia Danil pun melalui akun instagram @danilpratama_99 berterimaksi pada semua pihak yang sudah mendukungnya

Terima kasih atas dukungan kalian semua nya gays aku bisa sampai di tahap ini.. see you next time yah

Natizen malah bandingkan dengan Indonesian Idol terdahulu

Baca juga: JADWAL Indonesian Idol, 12 Kontestan Sepkta Show 3 Beri Tantangan, Netizen Minta Tebak Lagu

@sseesseell *** Idol taun ini ga bisa di prediksi siapa yg bakal masuk Grand final gada yg over power dr awal, standing ovation minim, ini Spekta tp kaya liat babak eliminasi.. yg mendominasi cm Salma tp blm Wow juga kya babak showcase, kalau mau d bandingin sama season2 sebelumnya sangat amat jauh bgt dr jaman Marion Jola, Jodie, Tyara, Lyodra, Mahalini, Ziva mereka uda ketebak bgt bakal jd star cuma di season ini gatau deh ga ketebak bgt

@deargustin_ *** So far Malam ini rony paling bagus. Karakter dia kuat. Lagu "Aku memilih setia" yang sudah melekat sama fatin aja bisa jadi lagu milik rony malam ini. Tiap minggu rony juga selalu meningkat penampilannya, jujur dia peserta yang paling ga ketebak lagu apa yg bakal dia bawain. Dan gue yakin kedepannya rony bakal keluarin kemampuan dia yang lain. Teknik, power rony sdh punya. Tinggal nunggu momen yang pas dan lagu yg pas buat dia keluarin biar jadi penampilan memorable. Aura, karisma udah ada. Komersil juga. Okei rony tetep berprogres ya. Aku tau juri ga SO karna ekspetasi juri ke rony udah tinggi. Next bawain lagu yang bikin kamu makin dinotice banyak orang ya! Rony salah satu kandidat peserta idol terkuat sejauh ini. Grafiknya dia selalu naik tiap minggunya. Ditunggu kejutan lainnya

@blue_ins8 *** Padahal Danil salah satu perform yang masih bisa gw nikmatin, tapi sorry bgt kalo Syarla bener-bener gak bisa gw nikmatin suaranya sm performnya. Semua netizen menyayangkan Danil dan Ocha keluar. Netizen yok bijak, jgn cuma lihat tampangnya doang, ini Indonesian Idol utamanya SUARA, kalo tampang tuh AJANG MODEL

Baca juga: JADWAL Indonesian Idol, 12 Kontestan Siap Tampil Lagi, Netizen: Salma Semangat

@nagaim.jao *** Penampilan paling gak bagus malam ini Anggis, Paul dan Syarla sih. Anggis setiap minggu loh pasti fals, penjiwaannya sih oke, tapi selalu fals itu yg ganggu. Tapi yg paling parah Syarla, sampe gw bertanya-tanya, buset ini serius nampilin kualitas begini di panggung spekta?

@rizkirizki1924 *** Pesertanya udah bagus2. Yang punya teknik dan skill ada novia dan salma. Yang menarik penonton ada nabila dan paul, suaranya kupingable. Yang rock masuk idol ada neyl dan rony. Yg unik ada rahman dan dimansyah. Yang komersil ada syarla dan anggis. Alfredo juga kayak tipe suara LN. Pas audisi dan babak elim mereka bagus2. Tolong berkaca pada idol season sebelumnya yang kurang ini kenapa. di liat juga rating di tv turun. Jujur host idol kurang menarik. Plis lah tim idol ini eksekusinya di panggung kureng. Padahal dari peserta udah menarik penonton tapi eksekusi tim idol masih kurang. Di backstage juga pesertanya kompak menarik di tonton