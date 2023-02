Hotman Paris Pamer Barang Mewa dari Sepatu Hingga Mobil Lamborgini, Natizen: Kayak Anak Muda

POS KUPANG.COM -- Hotman Paris memamerkan barang-barang mewah yang baru saja dimilikinya

Barang-barang mahal milik suami Notaris Agustianne Marbun itu seperi sepatu , baju kaos mahal hingga mobil sport Lamborghini

Kekayaan ayah pengacara muda , Felicia Hutapea itu dibagikan di akun instagramnya @hotmanparisofficial

Dalam unggahanya , Hotman Paris yang juga pengacara kondang itu menulis caption ***

The New Versace & sepatu: louboutin & the new model lambo huracan spider

Natisen pun memuji sang pengacara yang awet muda

@indonesia.hancur *** Mas Hotman dah byak duit hati² mas jgn byak membela yg slah mslah s4mb0 aj di bela2in knapa dri awal gk jadi pengacaranya.. eleizet di vonis 1.6 bulan aj di permasalahin di mn mas hati nutani lu hehhe membela yg slah y skg

@saqeefadrian *** Kalo cuma itu aja, Elon Mask bisa beli pabrik sama karyawannya

@adibangunn *** Ngeriikk man

@hindunyusuf1951 *** Sekali jalan yang bang @hotmanparisofficial bawa 50 Miliar Gimana orang gak pada iri sirik sama bang Hotman ditambah lagi usaha makin melejid berkembang,pengacara makin top,wanita cantik makin banyak yang nempel. The best

@bali_united.id *** ... SEPATUNYA BISA BUAT PARUT KELAPA NGGA BANG ... ??

@hrlv27 *** Om info loker dong di Indonesia susah banget cari lapang pekerjaan, info solusi dong om, apa lagi di jaman skrang klau ada orang dalam baru bisa ke trima

@hartanti.hrln *** Sebelumnya out topic nih bb saya sekarang 80kg saya merasa malu dengan badan saya karena terlalu gendut barangkali ada yang punya solusi dong

@yunita89137 *** Bisa tidak sya minta laptop? di Berkati selalu