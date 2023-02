Indonesian Idol, Neyl Punya Saingan, Judika Beri Pujian  Sampai Juluki Rony Rocker Masa Kini

POS KUPANG.COM -- Spektakuler Show Indonesian Idol XII 2023 semakin panas untuk genre rock

Kontestan Spekta Show Indonesian Idol , Neyl Author yang selama ini dikenal kerap membawakan lagu dengan genre rock kini punya saingan baru

Salah satu konstean, Rony juga mulai mengadu peruntungan di genre musik rock

Pada Spekta Show 2 , Rony membawakan lagu Nakal dari grup band Gigi dengan gaya rock

Upaya Rony pun sukses dan mendapat pujian dari para dewan juri Judik yang langsung memberikan julukan baru yaitu Rocker Masa Kini

Dia Judika pun menyebut Rony makin santai dalam penampilannya

"Gua mau kasih tau ya, nggak tahu makin ke sini makin ke sini

auranya Roni itu makin disukain ya kita kita sepakat di situ Roni makin makin apa ya makin santai nyanyinya cuman walaupun lu kelihatan santai gua sangat fokus menilai apa yang lu tampilkan malam hari," jelas Judika

Dia Judika juga memberi saran kepad Rony harus bisa memberi energo pada lagu khusna pada bagian reff

"Di bagian panas-panasnya tadi Harusnya lu lebih berenergi itu aja jadi dari song nya tadi di awal udah enak banget," jelasnya Judika

Akun instagra resmi Indonesian Idol @indonesianidolid juga memberi julukan baru untuk Rony Parulian dengan sebutan Roker Masa Kini

Dalam unggannya @indonesianidolid menilis ***

RONY Roker Masa Kini berhasil membuat panas panggung Indonesian Idol!

Natizen menyebut Rony bikin para wanita meleleh

@lolitasihotang *** Duilaaahhh yg setiap minggu nya bikin wanita wanita meleleh. Semangat terus ron ! God always be with you

@eyysr_do0luvv *** rony, jadi pacarku yuk

