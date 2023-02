Jadwal Tinju Dunia, Leigh Wood Janjikan Menang KO Lawan Mauricio Lara 18 Februari 2023

WOOD VS LARA - Jadwal Tinju dunia, Leigh Wood menjanjikan menang KO melawan petinju Meksiko Mauricio Lara pada 18 Februari 2023.

POS-KUPANG.COM – Jadwal Tinju dunia, Leigh Wood menjanjikan menang KO melawan petinju Meksiko Mauricio Lara pada 18 Februari 2023.

”Dia harus bayar lunas ocehannya kepada saya,” kata Leigh Wood.

Leigh Wood (26-2-0, 16 KO) akan bertarung mempertahankan gelar kelas bulu WBA melawan Mauricio Lara (25-2-1, 18 KO) di Motorpoint Arena, Nottingham, Inggris, 18 Februari 2023.

Duel Tinju dunia Leigh Wood dan Mauricio Lara merupakan duel yang tertunda.

Awalnya, Leigh Wood dan Mauricio Lara akan bertarung pada 24 September 2022. Namun ditunda karena Leigh Wood mengalami cedera dalam sesi sparing.

Setelah penundaan itu, Mauricio Lara pun akhirnya bertarung dan menang TKO ronde 3 atas Jose Sanmartin pada Oktober 2022.

Lara juga melontarkan kritik pedas terhadap Leigh Wood. Ia menyebut cedera itu hanya omong kosong Wood hanya untuk menghindari dirinya. Lara juga menyebut dirinya memang banyak dihindari lawan.

Karuan saja hal itu bikin Leigh Wood panas. Baginya, kritik itu jadi semacam bahan bakar yang memicu adrenalinnya untuk menghajar habis-habisan Mauricio Lara di Nottingham, kota kelahirannya sendiri. Wood siap menjadikan fan-nya bahagia.

“Dia bilang saya bohong soal cedera saya,’’ ujar Wood kepada BBC East Midlands Today.

“Dia mengatakannya demikian dan orang yang membacanya percaya. Itu mengganggu saya,” kata Leigh Wood sebagaimana dikutip sportanews.com

“Ia harus membayar karena ia menjadikan ini duel pribadi. Dia bilang semua orang menghindari dirinya, dia bilang semua petinju Inggris ayam sayur. Dia akan rasakan akibatnya pada malam pertarungan,” kata Leigh Wood.

Motorpoint menjadi tempat kedua beruntun Leigh Wood untuk duel mempertahankan gelar secara beruntun.

Sebelumnya ia membuat Michael Conlan sampai terlempar ke luar ring pada Maret 2022. Ring Magazine menyebutnya sebagai The Knockout of the Year 2022.

“Saya diingatkan soal duel itu 10 kali dalam sehari,” kata Leigh Wood mengenai duel berutalnya melawan Conlan. “Bahkan saya masih mendapat kiriman video KO itu setiap hari.”