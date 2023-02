Jadwal Liga 1, Live Streaming Persib vs PSM, Luis Milla: Maung Bandung 100 Persen Siap

LUIS MILLA - Jadwal Liga 1, live streaming Persib Bandung vs PSM Makassar, Luis Milla: Maung Bandung 100 persen siap. Foto Luis Milla.

POS-KUPANG.COM – Jadwal Liga 1, Pelatih Persib Bandung, Luis Milla, mengaku skuad Maung Bandung sudah dalam kondisi 100 persen siap menghadapi PSM Makassar.

Laga Persib vs PSM akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Selasa 14 Februari 2023 petang.

Laga Persib Bandung melawan PSM Makassar ini bisa disaksikan dengan mengakses layanan link live streaming yang tersedia di akhir artikel ini.

Dalam laga ini Persib Bandung berpotensi mengambil alih puncak klasemen Liga 1 dari Persija Jakarta apabila menang atas PSM Makassar.

Peluang sama juga dimiliki PSM Makassar. Skuad berujuluk Laskar Juku Eja itu mampu duduk di posisi teratas, jika setidaknya meraih hasil imbang. PSM Makassar mempunyai raihan serupa 47 poin dengan Persija Jakarta.

Saat ini, Persib Bandung hanya terpaut satu poin dari Persija Jakarta.

Pelatih Persib Bandung, Luis Milla, mengaku skuad Maung Bandung sudah dalam kondisi 100 persen siap.

“Kami sudah siap, besok (hari ini) adalah big match dan kami akan menghadapi tim yang berada di papan atas klasemen,” ucap Luis Milla, dikutip dari situs resmi Liga Indonesia Baru.

“Kami menaruh respek kepada tim lawan, mereka adalah tim besar dan memiliki filosofi bermain yang jelas,” tutur dia.

“Juga bermain dengan kompetitif di bawah pelatih bagus (Bernardo Tavares),” tutur pelatih asal Spanyol itu.

Selain Persib Bandung vs PSM Makassar, laga Liga 1 hari ini juga antara lain Persik Kediri vs Bali United, dan Barito Putera vs RANS Nusantara FC.

Ketiga pertandingan itu masuk ke dalam rangkaian pekan ke-24 Liga 1, kompetisi tertinggi Liga Indonesia 2022-2023.

Bali United bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Brawijaya.

Bali United dan Persik Kediri tengah dalam performa kurang memuaskan. Keduanya lagi panceklik kemenangan di Liga 1.