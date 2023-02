Krisdayanti Tampil Heboh Sambil Bagi Sepatu di Bandung, Natizen Puji Mimi Joget Pakai High Heels

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti kembali tampil heboh di Bandung, Jawa Barat. Bukan saja nyanyi , istri Raul Lemos itu juga terus begoyang dan berjingkrar padahal sedang pakai High Heels

Para penonton pun memuji mantan istri Anang Hermansyah itu bisa tampil penuh energik padahal sepatu yang dikenakan adalah High Heels

Dan, bin heboh juga adalah , Krisdayanti yang juga ibunda Aurel Hermansyah , Azriel Hermansyah , Amora Lemos dan Kellen Lemos itu nyanyi sambil membagkan sepatu yang juga High Heels

Aksi Krisdayanti itu dibagikan Gemmi atau nenek Ameena Hanna Nur Atta itu di akun instagramnya @krisdayantilemos

Dalam uanggan videnya , Krisdayanti melalui akun @krisdayantilemos menulis caption

*** Bernyanyi sore-sore bersama di @playlistlivefestival

Terima kasih sampai jumpa lagi

Natizen memuji aksi krisayanti apalagi membagikan sepatu

@dhirmanputra *** Kibasss kibassss

@deviska_mutiara3786 *** Mimi keren banget di usia yank sdh mau meranjak Kepala 5 tapi masih berani menyanyi memakai Hiel Tingi juga engga cm Hanya menyanyi saja tapi masih lari sana sini dan masih berjoget dengan lincah jujur sy yank masih umur 37thn saja sdh tak berani pakai engga bs ckup pakai sepatu sport saja salut banget sm mimi benr benr is Wonders woman's & is Wonders Mother's to four the Child good luck for mimi

@krisdayanti_news *** Mimpi apa yaa yang habis dapat sepatu dari sang Divaaa

@miko_surabaya *** Cita Cita @liaagnesia dapet sepatu Mimi @krisdayantilemos belum kesampaian... Apalagi skarang dah jadi penyanyi rumahan Lia

@ah_gank_ *** Dan endingnya nyeker best Our Diva

@dianperdana_m *** Makasiiih mimi, seru banget looh, bdw sp yg dapet sepatu diva

@efie_liana *** Keren ya baju dan energi nya, selalu sehat mimi

@meswarameswari *** Mbak KD yg selalu paripurna