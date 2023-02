Awal dari Sekolah Kader PDI Perjuangan, Bupati Malaka Akan Terima 100 Unit Rumah Layak Huni

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Nofry Laka

POS-KUPANG.COM, BETUN - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Malaka dalam waktu dekat akan menerima sebanyak 100 unit perumahan layak huni dari Mensos.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Malaka ketika dihubungi Pos Kupang dari Betun, Sabtu 11 Februari 2023 membenarkan hal tersebut.

"Ia benar, dalam waktu paling lambat sekitar awal bulan Maret 2023 Pemkab Malaka akan terima sebanyak 100 unit rumah layak huni dari Kementerian Sosial RI," kata Bupati Simon usai berjumpa dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta, Jumat 10 Februari 2023.

Dikatakannya, untuk mendapatkan 100 unit rumah layak huni ini tentunya melalui perjuangan atau cerita yang panjang yakni saat sekolah kader PDI Perjuangan tahun 2022 dan HUT PDI Perjuangan ke-50 pada Januari 2023 kami sama-sama bertemu dan menyempatkan diri berdiskusi dengan Ibu Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Iya kami berdiskusi layaknya sebagai keluarga besar di rumah PDI Perjuangan sekaligus beliau sebagai Menteri Sosial RI. Dalam diskusi tersebut saya menyampaikan terkait kesulitan membangun dan membantu masyarakat Malaka karena ia terpilih menjadi Bupati menghadapi bencana non alam dan alam yakni Covid-19 dan Seroja," ungkap bupati Malaka.

"Saat itu, Ibu Menteri Sosial Tri Rismaharini menjawab keluhannya bahwa apa yang disampaikannya akan dipikirkan solusinya karena Malaka adalah daerah perbatasan yakni dari darat Indonesia dan Timor Leste sementara dari laut Indonesia dan Australia. Jadi seingatnya sekitar akhir Januari 2023 ia ditelpon sama Ibu Menteri Sosial untuk memberikan bantuan kepada salah satu warga masyarakat atau almahrum Ermelinda De Orleans meninggal akibat bencana banjir sungai Numponi," tambahnya mengingatkan.

Dilanjutkannya, sesudah ditelpon sama Menteri Sosial bupati Malaka langsung perintahkan Ajudannya untuk menelepon Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka, Folgentius Fahik dan Kabag Kesra Kabupaten Malaka, Ima Taolin agar kami sama-sama segera cek langsung keluarga almarhum Ermelinda De Orleans di Numponi.

"Dalam perjalanan ke Numponi ternyata Ibu Menteri Sosial menelpon lagi untuk membantu membangun rumah di daerah perbatasan. Ini tentunya membuat saya merasa bangga dan riang gembira karena akan dapat bantuan rumah," cerita Bupati Simon yang berprofesi sebagai Advokat ini.

Dengan demikian, ia langsung perintahkan Kepala Dinas Sosial dan Camat dan 4 Kepala Desa di wilayah perbatasan supaya mengecek langsung kondisi warga yang tidak memiliki rumah untuk didata by name by address.

"Setelah semua didata Kepala Dinas Sosial langsung membuatkan proposal. Kemudian saya menelepon Ibu Menteri Sosial minta waktu bertemu semestinya saya bertemu 2 Minggu yang lalu tapi beliau masih tugas di Tarakan dan berjalannya waktu sambil terus bangun komunikasi Puji Tuhan pada Jumat 10 Februari 2023 bisa bertemu sama Ibu Menteri Sosial," ucapnya.

Dari pertemuan ini, Ibu Menteri Sosial mengatakan bersedia dan perintahkan kepada bawahannya segera bantu bupati Malaka untuk bangun 100 unit rumah di perbatasan dalam waktu paling lambat mulai awal Maret 2023.

Bupati Simon menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat, terutama Kemensos yang senantiasa memberi perhatian kepada Kabupaten Malaka, daerah perbatasan yang sering tertimpa bencana alam.

"Malaka punya potensi wilayah dan masyarakat kami siap bekerja untuk membangun," kata Bupati Simon usai Menteri Sosial mengakomodir sejumlah usulan kegiatan Pemkab Malaka di antaranya pembangunan 100 unit rumah.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Risma didampingi Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano dan Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Luhur Budijarso Lulu.

Sedangkan Bupati Simon Kadis, Sosial, Foogentius Bere Fahik, S.Pd.,M.A.P, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Yohanes Nahak, ST, Sekretaris DPRD Kabupaten Malaka, Carlos Moniz, S.H.,M.H, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Malaka, Gregorius Fatin, SH. (*)

