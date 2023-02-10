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Promo Indomaret 10-12 Februari 2023, Bango Kacap Manis Rp 23.500, Beli 5 Lebih Murah Indomie Sedaap
Promo Indomaret Hanya Tiga hari (HTH) 10-12 Februari 2023, Bango Kacap Manis Rp 23.500, Beli 5 Lebih Murah Indomie Sedaap
Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM - Pelanggan Indomaret selalu menanti adanya Promo Indomaret di setiap akhir pekan yang dinamai Promo Indomaret Hanya Tiga Hari (HTH)
Melaluo
Dapatkan berbagai produk promo HANYA 3 HARI terbaru pekan ini periode 10-12 FEBRUARI 2023. Yuk segera belanja di Indomaret terdekat!
Katalog promosi tersedia di semua Indomaret seluruh Indonesia.
Harga produk yang tertera berlaku di wilayah Jawa, Bali, dan Lombok. Untuk harga produk di daerah lainnya perbedaan selisih s.d +Rp1.000.
Tidak berlaku di toko Indomaret Point.
-Larisst besar kepala super 5 kg Rp60.900
- Indomaret beras ramos super 5 kg Rp 60.900
- Sania Minyak Goreng 2L pouch Rp 34.900
- Fortune Minyak Goreng 2L pouch Rp 34.700
- Filma Minyak Goreng 2L pouch Rp 34.900
- TropicalMinyak Goreng 2L botol Rp 34.900
- Beli 2 PopMie Tambah Rp2.000 dapat 1 pcs
- kecap bango refill 735 ml Rp 23.500
- Indofood kecap refill manis Rp 14.000
- Blue band margarine serbaguna 200 gram Rp 9.600