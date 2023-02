Tinju Dunia, Peringatan 50 Tahun Laga Antara Big George Foreman vs Smokin 'Joe Frazier

DUEL- Peringatan 50 Tahun lalu laga dua petinju kelas berat yakni Big George Foreman vs Smokin 'Joe Frazier

POS-KUPANG.COM- Pertandingan Tinju dunia kenangan masa 50 tahun yang lalu ketika dua petinju kelas berat yang paling ditakuti di tahun 1970-an bertarung saat Smokin 'Joe Frazier mempertahankan gelarnya melawan Big George Foreman di Stadion Nasional, Kingston, Jamaika.

Dengan keadaan promosi yang aneh, pertarungan itu dipentaskan pada Hari Hangover Senin dari semua hari olahraga yang bisa diadakan.

Selain dari Venue dan Hangover Day non-Amerika yang tidak biasa dipilih, yang lebih muda, usia 24, rekor George 37-0 lebih tinggi dari rekor Joe usia 29 tahun 29-0 meskipun Joe menjadi profesional 4 tahun lebih awal dari George.

Meskipun George telah memenangkan 6 pertarungan terakhirnya di jarak jauh dan Joe telah memenangkan 5 dari 6 pertarungan terakhirnya di jarak jauh, persaingan George dari para pekerja harian yang kredibel dikerdilkan oleh para juara dan pesaing yang telah disingkirkan Joe, jadi semua keunggulan pengalaman Joe sangat melebihi pengalaman George.

The Butterflies and Dread melawan juara yang dinamis dan tangguh seperti Joe tidak diragukan lagi menyumbangkan adrenalin yang dibutuhkan untuk kemenangan terbesar George ketika dia Knocked Down Joe a Baker's Half Dozen kali untuk penghentian ronde ke-2 saat Gelar Kelas Berat berpindah tangan.

Mengapa mereka bertempur di Jamaika?

Nah, Amerika sedang mengalami perampingan resesi lain dari ekonomi Amerika pada saat negara-negara kecil seperti Jamaika dapat menawarkan lebih banyak uang daripada Madison Square Garden, maka Mekkah Tinju dapat menawarkan.

George Juara Kelas Berat Olimpiade Mexico City 1968 yang mengibarkan bendera kecil Amerika setelah memenangkan Medali Emasnya anehnya tidak populer di kalangan orang-orang Amerika yang juga berada dalam spiral negatif pasca-Vietnam.

Singkatnya, dia memenangkan gelarnya sebagai "pejuang tandang" dan kehilangan gelarnya sebagai "pejuang tandang" karena tidak pernah mencatat satu pun pertahanan di Amerika.

Dia melawan krim dari era bertingkat yang sering disebut Zaman Keemasan Kelas Berat secara berurutan, Joe Frazier, Ken Norton, dan Muhammad Ali dengan Jose Roman bercampur.

Ditambahkan ke Jamaika yang eksotis adalah Jepang, Venezuela, dan Zaire yang mencakup waktu global zona dan ekuator.

George secara keliru kehilangan gelarnya di Zaire ketika berhenti berdiri setelah mengalahkan hitungan.

Dia tidak pernah bisa mengamankan pertandingan ulang, sehingga pensiun karena frustrasi.(*/RingNews24)

