Promo KFC Spesial Kamis, Harinya Ayam KFC Paket The Best Thursday Dapat 7 Ayam KFC Cuma Rp 90 Ribuan

POS-KUPANG.COM - Hari ini sangat spesial, tribunners harus penuh senyuman manis di hari Kamis karena ada Promo KFC Paket #TBT.

Pecinta Ayam KFC, bisa menikmati 7 potong Ayam KFC goreng sekaligus khusus di hari Kamis hanya dengan Rp 90 ribuan.

Tribunners bisa memilih Ayam KFC Crispy, OR ataupun mix Ayam Cripsy dan OR, dimana Ayam KFC yang didapat 4 potongan besar dan 3 potongan kecil, ada pula Promo KFC menarik KFC Attack, KFC Winger, twisty, Oriental Don dan Crispy Burger.

Berikut Katalog Paket #TBT

Kumis, kumis apa yang jagonya ambil hati KFC Lovers?

Baca juga: Promo KFC Hari Ini,Paket Seru Crazy Super Star Harga Mulai Rp 50 Ribuan Gratis Voucher Musik Digital

Hari KUMIS dong Karena Hari Kumis di KFC ada #THEBESTTHURSDAY, cuma 90ribuan kamu bisa dapet 7 potong ayam goreng

Syarat dan Ketentuan:⁠

- Promo #TBT berlaku hanya di setiap hari Kamis.⁠

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, home delivery, aplikasi KFCku dan aplikasi ojek online.⁠

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, OR, atau Mix (Crispy + OR).⁠

Baca juga: Promo KFC Spesial Weekend, Yuk Serbu Paket Kombo Duo, 2 Ayam KFC+2Nasi+2 Cream Soup+2 Coca Cola

- Ayam terdiri dari 4 potongan besar dan 3 potongan kecil.⁠

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

- Harga aplikasi ojek online dapat berbeda sesuai dengan kebijakan aplikasi.⁠

Berikut KFC Attack