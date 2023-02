Promo KFC Senin - Rabu, Jagonya Extra Bayar 1 Dapat 2, Beli Super Besar 8 Gratis Super Besar 1

POS-KUPANG.COM - Mumpung hari masih hari Selasa nih tribunners, pecinta Ayam KFC buruan ke KFC sekarang untuk memesan Promo KFC Promo jagonya extra, bayar 1 dapat 2.

Promo KFC berlaku di setiap Senin hingga Rabu untuk pembelian Drive Thru, pecinta Ayam KFC yang membeli paket Super Besar 8 dengan isian 5 pcs Ayam KFC goreng, 3 nasi dan 3 Coca Cola akan mendapatkan paket Super Besar 1 berisikan 1 Ayam KFC goreng, nasi dan 1 minuman.

Promo KFC ini berlaku setiap Senin sampai Rabu mulai 1 Februari hingga 29 Maret 2023 di seluruh drive thru KFC Indonesia.

Tak hanya itu pembelian Super Besar 8 di Drive Thru pada Senin smapai Rabu selama Promo KFC Jagonya Extra, maka pecinta Ayam KFC selain mendapatkan Super Besar 1 gratis juga item menu Goceng, dengan syarat memasang striker Drive Thru KFC di kendaraan tribunners.

Berikut Katalog Promo KFC Jagonya Extra

Baca juga: Promo KFC Spesial Februari, Kombo Duo Super Komplit Ayam KFC dan Burger Seharga Ro 54.545

juga bisa digabung dengan promosi graties item menu Goceng dengan sticker drive thru KFC

Untuk yang lagi EXTRA laper tapi butuh EXTRA cepat, belokin kendaraan kamu ke drive thru KFC!

Di hari Senin-Rabu, ada promo JAGONYA EXTRA cukup BAYAR 1 DAPAT 2 makanan.

Setiap pembelian Super Besar 8 berisi 5 pcs Ayam Goreng + 3 Nasi + 3 Coca-Cola Medium seharga Rp133.182, kamu bisa dapet GRATIS Super Besar 1 berisi 1 pcs Ayam Goreng + 1 Nasi + 1 Minuman

Yuk langsung aja gas ngeng ke drive thru KFC terdekat!

Baca juga: Promo KFC Awal Bulan, Kombo Crazy Super Star Ada 5 Pilihan : Ayam KFC+burger+Perkedel+Kentang Goreng

Syarat dan Ketentuan:

- Berlaku setiap hari Senin-Rabu mulai 1 Februari 2023 - 29 Maret 2023.

- Berlaku di seluruh drive thru KFC Indonesia.

- Dapat digabung dengan promosi Free Item menu Goceng dengan sticker drive thru KFC. Dengan membeli Super Besar 8 di drive thru KFC pada hari Senin-Rabu selama masa program Jagonya Extra, maka konsumen mendapat Free Super Besar 1 dan Free Item menu Goceng (dengan syarat memasang sticker drive thru KFC di kendaraan).

- Berlaku kelipatan dan hanya untuk transaksi melalui drive thru KFC.

- Harga tertera adalah harga terendah sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap gerai KFC. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS