Ayu Ting dan Boy William Resmi Pacaran , Sang Presenter Panggila Sang Biduan Dengan Kata Sayang

POS KUPANG.COM -- Hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Boy William sejaug ini belum diketahuui status

Meski demikian, Boy William sudah memanggil janda satu anak ibunda Bilqis itu dengan sebutan sayang

Publik pun menduka keduanya sudah resmi jadian dan kini sedang pacaran

Terpisah jarak, Ayu Ting Ting dan Boy William tak kehabisan cara untuk melepas kangen.

Seperti yang diketahui, saat ini Ayu Ting Ting tengah liburan di Eropa bersama keluarga dan timnya.

Sementara Boy William sibuk menjalani aktivitasnya di Indonesia.

Sedang dekat, keduanya belakangan sukses membuat netizen terbawa perasaan alias baper.

Bagaimana tidak? Ayu Ting Ting belakangan rajin melakukan siaran langsung bareng presenter 31 tahun ini.

Seperti yang tampak dalam unggahan Instagram @lambegosiip pada Selasa (7/2/2023).

Dalam unggahan itu, sang empunya akun membagikan cuplikan siaran langsung Ayu Ting Ting dan Boy William yang bikin netizen baper.

Pasalnya, Boy William terang-terangan memanggil sang biduan dengan sebutan sayang dalam bahasa Korea, yakni 'chagiya'.

"Ayu, chagiya. Speak English with me, like Bilqis. Speak English, okay?

(Ayu, sayang. Bicara bahasa Inggris padaku, seperti Bilqis. Bicara bahasa Inggris, oke?)," ucap Boy William kepada Ayu Ting Ting.

Lantaran tak bisa bahasa Inggris dengan lancar, Ayu Ting Ting tampak kesal.