Lupakan Sejenak Kasus KDRT, Venna Melinda Bersyukur Nilai Rapor Vania Athabina Semakin Bagus

POS KUPANG.COM - Venna Melinda kini tengah dirundung kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT

Sang suami, Ferry Irawan diduga sebagai pelaku KDRT yang kini sudah jadi tersangka dan alam penahanan Polda Jawa Timur

Dan, Venna Melinda pun harus menjalani terapio psikologi untuk mengembalikan mentalnya usai menjadi korban KDRT

Namun disela-sela kasus yang menajdi perhatian seantero negeri itu, Venna Melinda masih memberikan perhatian pada anak perempuannya , Vania Athabina

Meskipun bukan anak kandung , namun perhatian ibu kandung Varrel Bramasta dan Athala Naufal itu tak kalah dengann dua kakak laki-lakinya

Di tengah kasus KDRT yang dialaminya , Venna Melinda terus memperhatikan tumbuh kembang Vania dalam urusan belaja

Dan, mantan istri Ivan Fadilla itu beryukur lantaran sang putri mendapatkan nilai rapor yang baik

Kebagiaan Venna Melinda ini dibagikan di akun instagramnya @vennamelindareal

Dalam unggan video Vania dan hasil rapornya , Venna Melinda menulis caption ***

*** Alhamdulilah ,, hasil raport @vaniaathabinaofficial “ Very Good “ And “ Good “ Proud Of you sayang nya mama ,, Love you

Natizen pun ikut gembira dengan hasil yang didapat

@roro.fitria1989 *** Yeayyyy alhamdulillah... Congratulation The Beautiful Girl @vaniaathabinaofficial ..... aunty Nyai so proud of U ....

@hartininhienhie *** Vania anak pintar and cerdas....ayo sayang belajar trs dan semangantin mama juga.

@hime_dasih *** Aku sempat terbayang Kalau bunda vena masih tahan dgn ferry ,,pasti vania jadi sasaran napsu ferry tuh ,, untung vena cepat gerak buang hempas suami suka mukulin bini , Sehat terus bunda vena yg baik hati

@ratnaidun *** Di balik nilai raport vania yg bagus, ada mama vena yg sangat luar biasa