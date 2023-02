Krisdayanti Endorse Body Cream, Netizen Sebut Suara Gemmi Ameena Hanna Nur Atta Bikin Candu

POS-KUPANG.COM - Sebagai penyanyi papan atas, diva indonesia, Krisdayanti kerap menjadi endorse di berbagai produk, terutama produk kecantikan.

Kerap kali gemmi Ameena Hanna Nur Atta ini mempromosikan berbagai produk baik video atau pun foto yang diunggah di akun instagramnya @krisdayantilemos.

Kali ini istri Raul Lemos yang juga mimi Aurel Hermansyah ini memosting video singkat saat mempromosikan salah satu produk body care yang sudah dikenal di seluruh Indonesia saat ini.

Pada video tersebut, mami Amora Lemos pun mempromosikan salah satu body care ternama dengan suaranya sendiri.

Suara promosi Anggota DPR RI ini pun membuat netizen candu.

Baca juga: Krisdayanti Tak Kalah Gaya Saat Kumpul Bareng Istri Konglomerat dan Pejabat, Mimi Tetap PD

Tak sedikiit yang memuji gemmi Ameena Hanna Nur Atta, netizen pun sepakat melayangkan kata cantik pada Krisdayanti.

@rambu.janet93 : Mimi suaranya candu bnget kaya iklan sampo pentinnya anggun di TV

@the_ratuu1 : Suaranya candu gemmii...

@wantibusana : Kok wajahnya nggak mbosenin, suaranya juga, kereen

@namakusheraa : Ahhh mimi sooo gratefull we have talent like you.. and you always with positive energy

Baca juga: Krisdayanti Kumpul Bareng Istri Pejabat dan Pengusaha, Dari Anisa Pohan Hingga Lili Tanoesoedbya

@rindy_antika0101 : Masyaallah Cantik banget gemminya amena menolak tua

@rosalina_justelaverite : Tante umur 30th ya ??? Cantik amat . Dari saya masih kecil sampai sekarang hamil tua . Ga berubah mukanya

@ahmeds.irwan06 : MasyaAllah cantiknya gemmy sambil minum kopi

@indahdewi_2801 : cantik sehat dan sukses selalu ya Kan KD