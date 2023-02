Menteri LHK Kunker di Labuan Bajo, Kick Off Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( Menteri LHK ), Siti Nurbaya Bakar, melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adapun agenda Siti Nurbaya ke Labuan Bajo untuk membuka secara resmi Sosialisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang berlangsung di Hotel Meruorah Labuan Bajo, Rabu 1 Februari 2023.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Menteri Siti Nurbaya tiba di lokasi acara sekira pukul 09.00 Wita. Ia tampak mengenakan baju biru dengan motif adat Sumba.

Tampak Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Bupati Sikka Fransiskus Diogo menyambut kedatangan Siti Nurbaya Bakar di lobby hotel.

Perbincangan hangat pun terjadi, Gubernur Viktor juga tampak mengenalkan beberapa Bupati yang hadir ke Menteri Siti Nurbaya.

Menteri bersama rombongan kemudian mengunjungi beberapa stan pameran milik Balai Taman Nasional Komodo (BTNK). Kepala BTNK Lukita Awang pun menjelaskan beberapa kekayaan alam dan satwa di wilayah pengawasan BTNK.

Untuk diketahui, Sosialisasi Indonesia FOLU Net Sink 2030 ini juga diikuti secara daring oleh kepala daerah dari 22 Provinsi di Indonesia, dan akan dibuka secara resmi oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

FOLU Net Sink 2039 merupakan langkah sistematis yang dibangun dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan dan lahan. (*)

